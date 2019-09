Sensommerlig lørdag med sol og 20 graders varme

Selv om skyerne lørdag morgen hænger tungt mange steder i landet, bliver weekenden i det meste af landet skudt i gang med flot septembervejr.

Efter en kølig morgenstund stiger temperaturen i løbet af dagen op til 20 grader.

Det er lun luft, som fra vest og sydvest ganske roligt blæser ind over Danmark, der sammen med et stort højtryk over Mellemeuropa giver os det flotte vejr.

Prognose: Temperatur og skyer lørdag klokken 14. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Efter en morgen og formiddag, hvor der især i den østlige del af landet kan være skyer på himlen, klarer det i løbet af dagen op, så de fleste kan se frem til en solrig lørdag.

Vi får de fleste steder i landet varmt vejr for årstiden med temperaturer, der mange steder når op mellem 18 og 20 grader.

Tilmed bliver vinden svag. Den vil blæse ind over landet fra vest, og det betyder, at lørdagens varmeste steder bliver at finde i den østlige del af Jylland, mens det langs vestvendte kyster bliver lidt køligere.

Det flotte sensommerlige vejr fortsætter også søndag. Her er der dog risiko for, at tåge dannet i nattetimerne kan blive liggende til langt op af formiddagen.

Søndag kan termometeret igen nå over 20 grader.

Tæt på - men endnu ikke løvfaldssommer

Selvom det er relativt sent på året, at vi får over 20 grader, er det endnu lidt for tidligt at kalde det løvfaldssommer.

Det har vi først, hvis vi efter jævndøgn har temperaturer, der tre dage i træk når 20 grader elle derover.

Løvfaldssommer: Når vi har tre dage i træk med 20 grader eller derover efter jævndøgn. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Der er efterårsjævndøgn på mandag 23. september - så indtil da er betegnelsen 'sensommerligt' for det flotte og varme vejr, vi kan få i weekenden.

Sidste år havde vi over 20 grader midt i oktober

Selv om den normale dagtemperaturer i slutningen af september ligger på 15 grader, er det langtfra usædvanligt med temperaturer over 20 grader i den sidste halvdel af september.

Sidste år havde vi løvfaldssommer i midten af oktober, hvor vi fra 11. til 17. oktober oplevede den seneste løvfaldssommer i Danmark siden 1873.

Den kulminerede 13. oktober med hele 24,3 grader.

Den seneste 'rigtige' sommerdag i dansk vejrhistorie havde vi 1. oktober 2011, da temperaturen i Sønderjylland nåede 26,9 grader.