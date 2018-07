Se vejrkortene - så varmt bliver det under hedebølgen

En intens og ganske langvarig hedebølge ruller ind over Danmark i løbet af den kommende uge.

Prognoserne er enige om, at vi fra onsdag og resten af den kommende uge får særdeles varmt sommervejr med temperaturer, der udbredt kommer over 30 grader.

00:56 VIDEO: Tørken har gjort høsten livsfarlig. I dag var der fem markbrande på Djursland på samme tid. Luk video

Eftersom vinden bliver ret svag, vil man også i de kystnære områder kunne få meget høje temperaturer, og derudover er der også adskillige tropenætter i vente.

Hedebølgen kommer sammen med et højtryk, der bevæger sig op over landet for at placere sig lige nord for os.

Læs også Historisk tørke har gjort Danmark brunt

Herved begynder meget varm luft at strømme frem til Danmark fra syd og øst.

Vejrkortene herunder viser de forventede temperaturer om eftermiddagen i hele den kommende uge.

Forventede temperaturer den 23. juli 2018 klokken 14. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Forventede temperaturer den 24. juli 2018 klokken 17. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Forventede temperaturer den 25. juli 2018 klokken 14. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Forventede temperaturer den 26. juli 2018 klokken 14. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Forventede temperaturer den 27. juli 2018 klokken 14. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Forventede temperaturer den 28. juli 2018 klokken 14. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Forventede temperaturer den 29. juli 2018 klokken 14. Foto: TV2 VEJRET / Grafik