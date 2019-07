Se vejrkortene - det bliver særdeles varmt i denne uge

Meget tyder nu på, at vejret bliver særdeles varmt og solrigt i løbet af denne uge.

Det er meget sandsynligt, at vi får en varmebølge, som kan blive landsdækkende, og der er endda mulighed for lokale hedebølger, hvor temperaturen i snit overstiger 28 grader hen over tre dage.

Varm luft har sat sig i bevægelse helt nede fra Sahara, og kursen er sat mod Danmark, hvor det varme vejr ventes at kulminere i den sidste halvdel af næste uge.

Ekstrem fransk hedebølge og måske over 30 grader i Danmark

Allerede søndag blæser den hede ørkenluft op over Spanien og Frankrig, hvor man har udsigt til endnu en ekstrem hedebølge med 35 til 40 grader. Under sidste hedebølge tilbage i juni fik man det hidtil varmeste vejr i Frankrig med 45,9 grader.

Hedebølge og varmebølge En hedebølge indtræffer når gennemsnittet af de højeste temperaturer hen over tre sammenhængende dage overstiger 28 grader. Hedebølgen bliver ikke afbrudt, hvis der skulle være en enkelt dag med under 28 grader, når blot middeltemperaturen holder sig over de 28 grader. En varmebølge er defineret på samme måde som hedebølgen, blot skal middeltemperaturen her overstige 25 grader.

Tirsdag når et bølgeskvulp af varmen helt op over Danmark, som det fremgår af animationen i toppen, men det er dog for alvor onsdag og torsdag, at saharaluften er helt oppe hos os. Vi risikerer at få temperaturer helt op til eller over 30 grader, hvilket for mange nok er et ubehageligt højt temperaturniveau.

På vejrkortene her kan du se, hvor varmt det i henhold til den europæiske globale prognosemodel bliver fra tirsdag og til og med fredag.

Tirsdag. Foto: TV2 VEJRET

Onsdag. Foto: TV2 VEJRET

Torsdag. Foto: TV2 VEJRET

Fredag. Foto: TV2 VEJRET

Mens det er ret sikkert, at varmen kommer til Danmark i næste uge, er det præcise temperaturniveau en smule usikkert. Det er desuden usikkert, hvor lang tid varmen bliver over Danmark. Nogle prognoser indikerer, at den kan blive hen over næste weekend, mens andre lader køligere luft fra Nordsøen strømme ind over Danmark i weekenden.