Se listen: Så gammel kan man forvente at blive i din kommune

Der er stor forskel på, hvor langt et liv man typisk får, alt efter hvilken kommune man er bosat i.

For eksempel forventes mænd i Norddjurs Kommune i gennemsnit at leve mere end tre år længere end mænd, der er bosat i Skanderborg Kommune. Det viser nye tal fra Finansministeriet.

Der er store regionale forskelle, når det kommer til livsstil og uddannelse, og derfor er der forskel i levealderen. Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, VIVE

Én af de største forskelle findes på Sjælland. I Rudersdal Kommune lever mændene i gennemsnit seks år mere end mænd, der bor i Lolland kommune.

Det skyldes de såkalde sociale ghettoer, som dækker over områder, hvor folk med flere penge og en bedre sundhed samler sig, forklarer Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, til Fagbladet 3F.

- Der er store regionale forskelle, når det kommer til livsstil og uddannelse, og derfor er der forskel i levealderen. Med undtagelse af alkohol, som man bruger temmelig meget i Nordsjælland, så er sundheden generelt dårligere i lavindkomst-kommunerne, siger han til bladet.

Stor forskel blandt kommuner

Finansministeriets tal er opgjort ud fra, hvor mange år de henholdsvis 30-årige mænd og kvinder forventes at have tilbage - også kaldet deres restlevetid.

Og beregningerne viser, at restlevetiden er lavest i mange kommuner på Vest- og Sydsjælland samt i og omkring Købehavn og Vestegnen. I den høje ende af skalaen ligger kommuner i Midt- og Vestjylland og Nordsjælland.

Den gennemsnitlige restlevetid er i dag 49,8 år for mænd og 52,8 for kvinder, men i nogle kommuner ligger den helt nede på 46,3 år og 51 år for henholdsvis mænd og kvinder.

Levetid er steget i de større byer

Der er dog også gode nyheder over hele linjen. For ifølge opgørelsen er restlevetiden steget i stort set alle kommuner i perioden 2001-2018.

Særligt i kommunerne omkring Aarhus og København har stigningen været stor. Hos Finansministeriet peger man på, at ændringerne i hovedstadskommunen skyldes flere ressourcestærke borgere og et faldende antal førtidspensionister i den erhvervsaktive alder.

Restlevetiden er steget mindst i en række kommuner i det sydlige Danmark - herunder Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Langeland, Sønderborg og Tønder.