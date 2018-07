Se listen over de mest populære navne i Østjylland

Har du været til barnedåb eller navngivningsfest i 2017, er der rent statistisk størst sandsynlighed for, at barnet fik navnet Ida eller William.

Det var nemlig de to mest populære navne at give nyfødte sidste år, viser en netop offentliggjort opgørelse fra Danmarks Statistik.

Dermed har listen over de mest populære navne til nyfødte fået to nye topscorere i forhold til sidste år, hvor det var Noah og Sofia, der lå i top.

Det er første gang, siden man begyndte at lave navnestatistik over nyfødte i 1995, at navnet Ida er det mest populære at give til piger. I 2016 var Ida det femte mest populære pigenavn.

William er derimod ikke et nyt favoritnavn. Med undtagelse af 2016 har det ligget i top de seneste syv år. Også det er sprunget fra en femte- til en førsteplads.

Agnes, Alberte og Alfred

I Østjylland topper Ida også på pigernes navneliste. I 2017 fik 98 nyfødte navne Ida. De østjyske drengeforældre foretrak dog navnet Alfred fremfor Wiliam, der her ligger på en 2. plads. I 2017 fik 98 nyfødte drenge navnet Alfred.

På landsplan ligger Alfred på en ottendeplads.

På top 5 i Østjylland blandt nyfødte piger finder man også navnene Agnes og Alberte, der ikke klarer sig helt så godt på landsplan. Blandt de nyfødte østjyske drenge ligger Emil og Oliver på top 5. De navne ligger noget længere nede på landsplan.

På landsplan ligger navnet Lucas på top 5. i Østjylland ligger Lucas på plads nummer 28.

Top fem navne i Østjylland - Piger 1. Ida

2. Emma

3. Agnes

4. Alberte

5. Ella

Top fem navne i Østjylland - Drenge 1. Alfred

2. William

3. Emil

4. Noah

5. Oliver

Tilde har mistet mest popularitet

Mens det på landsplan er gået op ad rangstigen for Ida og William, har andre navne taget sig et dyk nedad.

Det er blandt andet tilfældet for Tilde, som er røget fra en plads som nummer 46 i 2016 til en plads som nummer 63 i 2017. Det er et fald på 17 pladser, som er det største i år.

På drengesiden er det Laurits, der har oplevet det største fald i popularitet blandt de nybagte forældre.

I 2016 lå Laurits som nummer 40, mens det i 2017 endte på en 54. plads.

Mest populære navne til nyfødte PIGER i 2017 1. Ida

2. Emma

3. Sofia

4. Ella

5. Freja

6. Josefine

7. Alma

8. Alberte

9. Anna

10. Agnes

11. Laura

12. Nora

13. Clara

14. Karla

15. Isabella

16. Olivia

17. Lærke

18. Victoria

19. Mille

20. Luna

21. Aya

22. Sofie

23. Ellen

24. Lily

25. Mathilde