Se kortene - så varmt bliver det de næste fem dage

Sommervarmen er kommet for at bide sig fast i mindst en uges tid.

Onsdag er anden sommerdag i træk, og som minimum frem til starten af næste uge fortsætter det solrige og varme sommervejr.

Torsdag kulminerer heden med usædvanligt høje temperaturer efter danske forhold.

I eftermiddagstimerne kan termometrene i den syd- og vestlige del af Jylland vise 33-34 grader.

Torsdag bliver glohed, med temperaturer der kan nå 33, eller måske endda 34 grader. Foto: TV 2 Vejret

Men selvom det fra fredag bliver køligere - hvilket mange nok vil mene er mere behageligt - så bliver det på ingen måde koldt.

Det er et højtryk, der har etableret sig over det sydlige Skandinavien. I 'samarbejde' med et lavtryk vest for De Britiske Øer sørger det for, at meget varm luft flere dage i træk blæser op over Danmark fra syd og sydøst.

Højeste temperaturer fredag. Foto: TV 2 Vejret

Så selvom varmen er kulmineret torsdag, venter der os en solrig fredag med temperaturer, der sagtens kan nå 27-29 graders sommervarme.

Som tilfældet altid er det på denne tid af året, vil det være køligere ved kyster med pålandsvind. Det vil især gøre sig gældende for Bornholms østkyst samt resten af de danske østkyster, der vender ud mod Østersøen og Kattegat.

Lørdag bliver den 'køligste' dag, hvor mange sikkert føler et behageligt pusterum fra den stærke hede. Ikke desto mindre når temperaturerne op mellem 21 og 26 grader, og dermed bliver lørdag fortsat en sommerdag.

Højeste temperaturer lørdag - som bliver den køligste dag. Foto: TV 2 Vejret

Søndag og mandag bliver det igen varmere med temperaturer, der når mindst 28 grader.

Højeste temperaturer søndag. Foto: TV 2 Vejret

Højeste temperaturer mandag (29. juli). Foto: TV 2 Vejret