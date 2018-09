Se de 10 tegn - er det demens eller almindelig forvirring?

Tusindvis af mennesker rammes årligt af demens, som påvirker hukommelsen, sproget og evnen til at skabe overblik.

Men det kan være svært at skelne demens og almindelig forvirring fra hinanden.

Er du bekymret over, om du selv eller en af dine nærmeste måske er ramt af demens? Så er der en række advarselstegn, man kan være opmærksom på.

- To ud af tre demenssygdomme skyldes Alzheimer, som ofte starter i det område, vi bruger til at huske med. Derfor vil det første symptom ofte være hukommelsesbesvær, siger Kasper Jørgensen, der er neuropsykologisk fagkonsulent hos Nationalt Videnscenter for Demens.

Han understreger dog, at vi alle glemmer små ting. Kan man ikke huske, hvor man lagde brillerne eller nøgler, skal man altså ikke være bekymret.

Omvendt kan demens også vise sig gennem andre symptomer, som måske ikke er helt lige så velkendte som problemer med hukommelsen.

01 Svækket hukommelse Det er normalt at glemme en aftale eller en besked for senere at komme i tanke om det.



Det er derimod ikke normalt at glemme, hvor man er på vej hen eller hvem, man lige har talt med.

02 Besvær med at udføre velkendte opgaver Det er normalt at glemme at tænde for kaffemaskine, når man vil lave kaffe.



Det er derimod ikke normalt at sætte termokanden på gasblusset eller kogepladen.

03 Problemer med sproget Det er normalt at have problemer med at finde det rigtige ord ind imellem.



Det er derimod ikke normalt helt at glemme enkelte ord, for så at erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.

04 Problemer med tid og sted Det er normalt at tage fejl af datoen eller ikke at kunne finde vej på nye steder.



Det er derimod ikke normalt at bytte rundt på døgnets timer eller at fare vild i et område, man kender.

05 Dårlig eller nedsat dømmekraft Det er normalt at man ikke får taget regntøjet med – trods optræk til regn.



Det er derimod ikke normalt at glemme, det er vinter og tage sommertøj på udendørs.

06 Problemer med at tænke abstrakt Det er normalt at have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.



Det er derimod ikke normalt at tage ordsproget helt bogstaveligt.

07 Ting placeres forkerte steder Det er normalt at glemme, hvor man har lagt sine nøgler eller briller.



Det er derimod ikke normalt at lægge strygejernet i fryseren eller flæskestegen i kommodeskuffen.

08 Forandringer i humør og adfærd Det er normalt at blive ked af det og have en rigtig dårlig dag.



Det er derimod ikke normalt at have humørsvingninger, der tilsyneladende opstår uden grund fra det ene øjeblik til det andet.

09 Ændringer i personligheden Det er normalt at holdninger og synspunkter kan ændres med årene.



Det er derimod ikke normalt at personen ændrer sig drastisk og fx hurtigere bliver forvirret, mistænksom eller vred.