Sangerinden Pinks folk i flyulykke ved Aarhus Lufthavn

Syv passagerer og tre besætningsmedlemmer blev reddet ud, da et tysk passagerfly af typen Cessna 560 XL klokken 00.38 natten til tirsdag måtte nødlande i Aarhus Lufthavn.

Læs også Fly med ti personer ombord forulykker under landing og bryder i brand

Ifølge Østjyllands Politi blev alle reddet ud, og der er ingen tilskadekomne.

Flyet brød i brand under landingen, men brandvæsenet fik efterfølgende slukket ilden.

00:47 Brandvæsnet arbejder på stedet og er i gang med slukningsarbejdet. Østjyllands Politi modtog meldingen om ulykken klokken 00.38 natten til tirsdag. Video: Presse-Fotos.dk / Ritzau Scanpix Luk video

Vicepolitiinspektør Martin Frank Andersen fra Østjyllands Politi siger til TV 2, at flyet blev beskadiget under selve landingen.

- Der er øjensynligt tale om et næsehjul, der bryder sammen. Flyet begynder derfor at krænge og der udbryder brand i flyets venstre side. Heldigvis når alle at at redde sig ud, siger Martin Frank Andersen, der fortæller, at folk er heldige med at være kommet ud i god behold, da der var godt gang i ilden.

00:28 VIDEO: Martin Frank Rasmussen fortæller mere om ulykken. Luk video

På vej til Danmark efter koncert i Oslo

Der var fire amerikanere, to australiere og en britisk statsborger som passagerer ombord på det forulykkede fly. Derudover var der en østrigsk og en tysk pilot samt en tysk stewardesse.

Læs også Ny anholdelse i sag om angreb på Jens Stages lejlighed

Passagerne fra flyet er en del af den amerikanske popsanger Pinks turnéhold, og de var på vej til Danmark efter Pinks koncert i Oslo mandag.

- Pink var ikke selv med flyet. Men hendes manager og flere turnémedlemmer var ombord. De er meldt i god behold alle sammen, siger Kirstin Svendsen, billetansvarlig i Live Nation til VG.

39-årige Pink, men det borgerlige navn Alecia Beth Moore, spiller onsdag i Casa Arena i Horsens.

Læs også Popikoner skaber trafikale udfordringer

I Horsens forventer man ikke, at flyulykken får nogen betydning for koncerten.

- Vi har ikke hørt, at ulykken skulle få nogen indflydelse på koncerten, siger Claus Visbye, der er direktør i Horsens & Friends, der arrangerer koncerten i Horsens, til TV2 ØSTJYLLAND.

Koncerten er en del af Pinks Beautiful Trauma verdensturne, som hun har rejst verden rundt med gennem mere end et år.

Var på vej fra Oslo

Flyet var på vej fra Oslo og skulle efter planen lande i Aarhus Lufthavn.

Alle om ombordværende blev efter den vellykkede redningsaktion kørt til et hotel, hvor de har overnattet.

Flyet er blevet bugseret væk fra landingsbanen. Ulykken får derfor ingen betydning for afviklingen af flytrafikken til og fra Aarhus Lufthavn.

00:23 Flyet er kørt væk, og det oplyses, at hændelsen ikke påvirker trafikken til og fra lufthavnen. Video: Øxenholt foto Luk video

Det er stadig uklart, hvilke omstændigheder der forårsagede en nødsituation, da flyet skulle lande.

Havarikommissionen skal nu i gang med efterforskningen, og derfor vil Østjyllands Politi ikke kommentere yderligere på sagen.