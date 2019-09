Sådan rammer uvejret: Kan give en hel måneds regn på halvandet døgn

Selv om mandag starter tørt med 10 til 15 grader, skal du ikke lade dig narre. De kommende døgn bliver rigtig våde. Nogle steder vil der falde op mod en hel måneds regn frem til onsdag aften. Samtidig vil vinden friske op, og vejret vil føles meget efterårsagtigt.

Det er et nedbørsområde, der nu ligger hen over det østlige Tyskland, der trækker op over Danmark og vil give os et par usædvanligt regnfulde og blæsende dage, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

- Normalt får vi lavtryk med relativt meget fart på ind fra vest. Det her kommer fra syd og bevæger sig meget langsomt. Faktisk går det næsten i stå hen over Danmark, og derfor bliver det ved med at regne helt indtil onsdag aften, siger han.

Den her type lavtryk er notorisk berygtede for at give meget regn og for at udløse snestorme, når det er vinter.

Regnen bliver så omfattende, at TV 2 Vejret har udsendt skybrudsvarsel for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm fra klokken 20 til klokken 8 tirsdag morgen. Skybryd er, når der falder mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

Langvarig intens regn

Fra klokken 23 og tolv timer frem til klokken 11 tirsdag er der derudover varslet for langvarig intens regn på Fyn og det østlige Jylland fra syd til nord.

- Prognoserne svinger lidt, alt efter hvilke modeller vi kigger på, men der vil komme 30 til 50 millimeter mange steder, og nogle steder kan vi forvente op til 70 millimeter. Det vil sige helt op til en hel måneds regn for en normal september på bare halvandet døgn, siger Sebastian Pelt.

Den gennemsnitlige nedbør for en normal september er 73 millimeter.

Regnen rammer først Bornholm, Lolland-Falster og Sjælland. Derfra breder det sig videre op mod nord og vest. Først rammes Fyn og Sønderjylland og siden resten af Jylland.

Sådan rammer regnen time for time:

Klokken ti mandag formiddag. Lavtrykket kommer op fra det østlige Tyskland. Foto: TV 2

Bornholm, Fyn og Lolland-Falster rammes. Foto: TV 2

Regnen breder sig langsomt videre. Foto: TV 2

Regnen ligger klar til at indtage det sidste af Jylland. Foto: TV 2

Regnen har nu været hen over det meste af Danmark og vil fortsætte frem til onsdag aften. Foto: TV 2