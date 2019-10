Sådan laver du teaterblod til halloween

Uhyggen er lige om hjørnet, og gaderne hjemsøges snart af små børn i hårrejsende udklædninger.

Til den fæle festlighed afslører teaterrekvisitør Theresa Bro et par af sine skræmmende opskrifter. Blandt andet, hvordan man sammen med de små uhyrer kan røre en omgang teaterblod, -snot eller andre ækle væsker.

- I gamle dage var det faktisk hemmeligt, hvordan man lavede teaterblod, siger Theresa Bro, mens hun rører i en gryde i 'Go' morgen Danmark'.

Teaterblodet røres sammen i en gryde. Foto: TV 2 / Nordisk Film TV

Dengang levede nogle af at lave det kunstige blod og sælge det til scenen, men i dag er metoderne alment kendt, forklarer rekvisitøren, der selv underviser i opskriften på Den Danske Scenekunstskole.

Materialet kan let vaskes af både hud og tøj, og man kan derfor både oversprøjte børn og vægge med den drabeligt udseende masse. Og ved at benytte intimsæbe i opskriften, er det mindre farligt at få i øjne eller mund.

Sådan laver du teaterblod ​Ingredienser - Mørk sirup - Sovsekulør - Intimsæbe – blot en lille mængde for at væsken let kan vaskes af - Frugtfarve i ønsket kulør - for eksempel rød til blod og grøn til slim Fremgangsmåde - Siruppen varmes en smule op, så den smeltes let og kan blandes med de øvrige ingredienser. - Herefter er sætter fantasien og farverne grænser for blandingsforholdet.

Ekstra uhygge og uhumskhed

For at øge uhyggen foreslår Theresa Bro, at man opsuger blodet og påfører det med kanylesprøjter. Og ønsker man sig at forstærke sit eventuelle strejf af kvalme, har teaterrekvisitøren endnu et tip i ærmet – nemlig spiselig afføring.

- Det smager simpelthen så godt. Det er bare rugbrød og nutella. Og det dufter dejligt og slet ikke dårligt, beroliger Theresa Bro.

Spørgsmålet er så bare, om man kan overbevise andre om at tage en smagsprøve.

Sådan laver du spiselig afføring Ingredienser - Nutella - Rugbrød Fremgangsmåde - Ingredienserne røres sammen i et passende forhold ud fra det ønskede udseende. - Herefter kommes massen i en pose, hvor der klippes hul for enden. - Pres til slut massen ud af posen i en passende form og lad den eventuelt stå lidt inden servering. Velbekomme.

Denne artikel er første gang publiceret på tv2.dk i oktober 2017.