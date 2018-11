Sådan kan tågen koste dig 1000 kroner

På denne tid af året vil du sandsynligvis komme ud for at skulle køre bil i dårlig sigtbarhed, og så skal du have tågelygterne i brug. Men du skal bruge dem rigtigt. Forkert brug af lygterne koster 1000 kroner i bøde og kan i værste fald føre til ulykker.

- Der er mange, der ikke har styr på deres tågelygter, fortæller Pernille Ehlers, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

DMI varsler faktisk om risiko for tæt tåge i hele Østjylland tirsdag nat og onsdag morgen.

- Det er især fra klokken 21.00 og frem til i morgen formiddag, man skal være opmærksom. Vi ved ikke, hvor tæt disen udvikler sig til at blive, men vi holder øje med det, siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog hos DMI, til TV2 ØSTJYLLAND.

Grundlæggende handler det i sådan en situation så om at få lygterne tændt på rette tidspunkt samt at få dem slukket igen, når de ikke længere er nødvendige.

Der findes bare ikke nogen præcis regel for, hvornår det skal ske. Det er bilistens eget ansvar ud fra en konkret vurdering. Der er dog nogle huskeregler.

Sluk lygterne igen

- Man kan se det, når man kigger ud af forruden. Har jeg brug for tågelygterne eller ej? Tågelygterne foran lyser ned under tågen, så man undgår det lyshav, som tågen ellers reflekterer ind i øjnene, siger Pernille Ehlers.

Hvis man har svært ved at se andet end tåge foran sig med det almindelige lys, er tiden altså inde til at forsøge sig med de lavt lysende tågelygter i stedet. Angående tågelygterne bagpå skal man også kigge fremad.

Man skal huske at slukke dem, når der ikke længere er brug for dem. Det er også en god ide at slukke dem, hvis der opstår en kø i tågen. Pernille Ehlers, Rådet for Sikker Trafik

- Hvis du har svært ved at se dem foran, er du nok også selv svær at se for dem bag dig, forklarer Pernille Ehlers.

Ligeså vigtigt det er at få tændt lygterne, ligeså vigtigt er det at få dem slukket igen, når sigtbarheden bliver bedre.

- Man skal huske at slukke dem, når der ikke længere er brug for dem. Det er også en god ide at slukke dem, hvis der opstår en kø i tågen. De er ret blændende, og det kan være irriterende at køre bagved, lyder det fra Pernille Ehlers.

Lygter for og bag

Tågelygterne bag på bilen er obligatoriske, og alle biler har mindst en. Tågelygterne foran er en nyere opfindelse og findes ikke på alle biler. Meningen med lygterne foran er, at bilisten undgår at blive blændet af sine egne forlygter i tågen. Og det er især lygterne foran, som mange bilister ikke har styr på at bruge, siger Pernille Ehlers.

Hun råder alle til at få tjek på deres lygter, så de ved, hvordan det virker:

- Brug fem minutter en dag, når det er mørkt, og find et sted med god plads rundt om bilen. Tænd og sluk lygterne enkeltvis, så du får tjek på, hvordan de enkelte lygter virker. Når du først kører, og det er mørkt, kan det hurtigt blive farligt, hvis du er usikker på, om du har gjort det rigtigt.

Tæt tåge på motorvejen

Der findes flere slags tåge, der kan gøre livet vanskeligt, når du er bilist, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Lone Seir.

- Definitionen på tæt tåge er, når man ikke kan se 100 meter frem, og eftersom der er 100 meter mellem markeringspælene på motorvejen, kan man bruge dem til at måle efter. Kan man ikke se pælen 100 meter fremme, er det tæt tåge, og så er det i hvert fald også tid til at tænde tågelygterne, siger hun.

Tågelygterne skal bruges ved lav sigtbarhed, hvad enten den er udløst af tåge, regn eller sne.