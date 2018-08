Sådan kan man redde sin græsplæne efter tørken

Det vil ikke tage mange regnvejrsdage, før de brune, visne græsplæner i de danske villahaver vil se levende og grønne ud igen.

Men selv om græsplænerne kommer til at ligne sig selv, så bliver de ikke helt de samme igen.

Det fortæller gartner Martin Bruun fra Kolding Plantecenter, der er lidt af en ekspert i græsplæner:

Når man har sået en græsplæne, så består den af mange forskellige sorter. Nogle er krybende, andre er buskede, andre igen er stive som det græs, man finder i grøftekanterne. Og det er ikke alle sorter, der kommer lige stærkt igen. Der er nogle sorter, der er sarte og som er døde i tørken.

- Græsplænen kommer til at se fin ud igen. Men går man helt tæt på kan man se, at der er mere af det aggressive, stride græs og mindre af det krybende. Så man får en grøn græsplæne igen, men den er grimmere og mindre blød end før, forklarer Martin Bruun.

Han understreger, at denne sommers tørke og varme er noget, som han og hans kolleger aldrig har oplevet før. Men han tør godt forudsige, at der bliver behov for at efterså mange græsplæner. Og det kan man snart gå i gang med.

- Personligt ville jeg gå i gang med at rive og genså allerede nu, siger han.

Men det kommer an på, hvor meget regn der er faldet i ens område.

- Jeg vil gerne have 30 mm regn inden for en uge, før man begynder at så. Det gælder for en bar overflade, mens det under træer kræver lidt mere, før man er klar. Man kan starte, så snart jorden er fugtmættet. Stik en greb i jorden, og er jorden vandmættet, så kan man gå i gang, forklarer Martin Bruun.

Man kan så fra nu af til oktober, mens temperaturen ligger mellem 10 og 20 gader.

- Og tilhører man del af befolkningen, der for alvor går op i græsplænens udseende, så skal der både vertikalskæres og topdresses, før der sås igen, understreger han.

Vertikalskæring løsner rødderne og bekæmper mos i plænen. Topdressing er at lægge et tyndt lag jord ovenpå, før man sår igen.

Mens græsplænen snart er klar til såning, så anbefaler Martin Bruun til gengæld, at man venter tålmodigt med at slå græsset igen:

- Græsset har været presset så længe, så man skal lade det vokse til seks millimeter, før man klipper det. Og lad være med at klippe det helt ned. Lad det beholde en længde på fem-seks millimeter. Græsset er ikke så stærkt endnu, det skal lige have gang i fotosyntesen igen, forklarer han.

Så lover han til gengæld, at det kan gå stærkt med at få genetableret græsplænen.

- Græs er snu! Når det er tørke, stikker det rødderne langt ned i jorden og sover, indtil der kommer regn igen. Og så kommer det hurtigt igen. En stængel kan blive til ti i løbet af tre uger. Græs er ligesom et isbjerg. Der er meget mere under jorden end man tror. Jo mere tørt det er, jo længere sender græsset sine rødder ned. Jeg har engang set en gammel, velholdt golfbane blive gravet op, og der kunne man finde græsrødder helt ned i seks meters dybde, siger Martin Bruun fra Kolding Plantecenter.

Gode råd til græsset

Slå kun græsset, når det er tørt

Det bedste resultat opnås, hvis græsplænen er tør.

På den måde undgår du, at det afklippede græs lægger sig i klumper, som du bliver nødt til at rive af, hvis ikke det skal ligge som et gult lag på den nyslåede plæne.





Slå kun 1/3 af græssets længde

Hvis din plæne er blevet for lang, bør du sætte skærets højde til fire centimenter eller højere. En god huskeregel er, at du skal undgå at fjerne mere end 1/3 af græssets længde.

Du kan med fordel slå græsset én gang med den høje indstilling for derefter at sætte skæret ned til to centimeter.

Ifølge forhenværende slotsgartner John Henriksen er det perfekt at sætte skæret omkring 1,5 centimeter.





Klip ikke dit græs for kort

Undgå at klippe dit græs så kort, at du når græsstråets såkaldte vækstpunkt. Det er punktet umiddelbart over jorden, hvor græsset begynder at gro ud fra roden.





Lad det afklippede græs ligge

Hvis du sørger for at klippe dit græs ofte nok, er det gavnligt for plænen, at du lader græsresterne ligge, så det rådner og siver ned i jorden igen.

Hvis din plæne er blevet for lang, inden du klipper den, vil de afklippede græs samle sig i bunker, som gør mere skade end gavn. I så fald skal du fjerne det med en rive.





Slå dit græs én gang om ugen

Hvor ofte man tyr til at slå sit græs, er et temperamentsspørgsmål, forklarer John Henriksen.

- Nogle er hysteriske nok til at slå sin græsplæne to gange om ugen, men det er lige i overkanten.

Som minimum bør græsset slås én gang om ugen.

Det kan dog afhænge af vind og vejr, og af hvor mange timer i døgnet plænen udsættes for sol.