Sådan forholder du dig til kighosteepidemien som voksen

Danmark er i øjeblikket ramt af en landsdækkende kighosteepidemi, der kan være til fare for mindre børn.

Men selvom børn er den mest udsatte gruppe, er det også vigtigt, at du som voksen er opmærksom på sygdommens symptomer hos dig selv.

Det forklarer afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut (SSI).

Læs også Statens Serum Institut advarer: Kighosteepidemi i hele landet

- Det er vigtigt, fordi du kan sprede det videre til mere sårbare personer, siger han til TV 2.

Sygdommen er meget smitsom og kan være livstruende for spædbørn.

Tøv ikke med at søge læge

Ifølge Statens Serum Institut er der påvist 1323 smittetilfælde i årets første otte måneder. Et niveau, der er tre gange højere end normalt.

Det fik sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til i sidste uge at opfordrede alle forældre til at tjekke, om deres børn har fulgt det danske børnevaccinationsprogram, der bliver påbegyndt ved tremånedersalderen.

Men forældrene og andre, der omgås små børn, må ikke glemme sig selv - heller ikke selvom de er vaccineret. 40 procent af de smittede er nemlig voksne.

Selvom du er vaccineret mod sygdommen som barn, gør det dig ikke immun resten af livet. Ifølge Peter Henrik Andersen aftager vaccinens effekt efter cirka fem til ti år, og så er du ikke beskyttet længere.

- Alle kan få kighoste, og du skal ikke lade det være afgørende for, om du bliver undersøgt, siger han.

- Nu når vi ved, at der er en øget cirkulation, er det en god ide at have en lidt lavere tærskel i forhold til at søge læge.

Kan smitte i tre uger

Kighoste kommer ikke til udtryk hos voksne i samme grad som hos børn, hvor symptomerne er tydeligere. Den anses heller ikke for at være farlig for personer med et normalt immunforsvar, men blot ubehagelig og udmattende.

Er du smittet, vil du typisk opleve, at sygdommen starter med en forkølelse og fortsætter i en langvarrig irritationshoste med sej slim, der også forstyrrer nattesøvnen.

Læs også Ansigtet ætsede på et splitsekund – i dag er udseendet forandret for altid

Kighoste kan smitte, i op til tre uger efter man er blevet syg. Men fordi det typisk ikke medfører feber, fortsætter mange med at gå på arbejde uden at opsøge læge, fortæller Peter Henrik Andersen.

Advar, hvis der er børn i din omgangskreds

Hvis det viser sig, at du har kighoste, vil det først og fremmest blive vurderet, om du stadig smitter, og dermed om der er behov for at behandle kighosten.

Herefter er det vigtigt, at du får advaret dit netværk om smittefaren.

- Hvis man har været smitsom, er det godt at tage kontakt til dem i ens omgangskreds, der har små børn - særligt dem under fem måneder. Hvis du får gjort dem opmærksom, kan man tage sygdommen i opløbet med antibiotika, siger afdelingslægen.

Har du ikke selv tegn på sygdommen, men vil gerne være sikker på, at dit barn er dækket af sin vaccine, kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål nedenfor: