Sådan er vejret på danskernes feriemål

Hele vejrmønstret over Europa er vendt på hovedet, og det betyder forskydninger i det vejr, man normalt ville forvente på feriedestinationerne.

Læs også Prognose: Varmebølge rammer Danmark i næste uge

Således ser det meget ustabilt ud fra Frankrig og hen over Mellemeuropa og Østeuropa. Langs den nordlige del af Middelhavet er det også ustabilt med byger.

Til gengæld er det nu blevet varmt på mange af øerne og ved de destinationer, som ligger ret sydligt.

TV 2 Vejret har taget et kig på det overordnede vejr i Europa den næste uges tid, hvor dansker for alvor tager hul på sommerferien.

Den normale vejrsituation over Europa er vendt på hovedet med stabilt og tørt vejr nær Danmark. Over Mellmeuropa er vejret ustabilt med mange byger, mens varmen har indfundet sig længere mod syd. Foto: TV 2 Vejret

Nordlige Spanien, Frankrig, Alperne, Balkan, Grækenland (fastlandet) og Bulgarien

Luften er ustabil på grund af lavtryk og kold luft i højden.

Det giver mange regn- og tordenbyger, hvor det til tider kan være skybrudsagtigt og meget blæsende.

Luften er dog ret varm, så mellem bygerne bliver det sommerligt alligevel med sol og temperaturer på 23-28 grader i dagtimerne.

Sydspanien, sydlige Italien, Grækenland (øerne), Tyrkiet og Cypern

Her er luften mere stabil og varm, så man kan se frem til masser af sol og temperaturer på 27-34 grader samt vinde som stedvis er noget friske sidst på eftermiddagen og først på aftenen.

Canariske Øer

Generelt vil der være mange skyer på nordsiden af øerne, mens man på de sydvendte destinationer får sol og varmere vejr.

Især Gran Canaria og Tenerife vil være plaget af mange skyer mod nord og til tider regn.

Læs også Tørken slår rekord fra 1992: Sådan påvirker det høsten

Lanzarote vil ligeledes have en del skyer mod nord, men mod syd og ned over Fuerteventura ser det tørt og solrigt ud.

Temperaturen vil de første tre til fem dage være lavere end normalt for årstiden, men om en uges tid bliver det igen varmt med 25-35 grader.

Baltiske lande

Her ligger man tæt på et næsten permanent lavtryksområde over det vestlige Rusland.

Derfor vil der i perioder være skyet med mulighed for regn, og temperaturerne vil være relativt lave med blot 18-23 grader som det typiske niveau.

Danmark, Sydsverige, Nordtyskland og til dels de britiske øer

Vi er fortsat under indflydelse af et højtryk, som holder fronter og byger på afstand.

Det tørre og ret varme vejr ser derfor ud til at fortsætte.

Dog vil der være perioder med køligere og mere skyet vejr ved den jyske vestkyst.