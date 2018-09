Sådan bliver vinteren – få meteorologens bud her

Sommeren 2018 blev på alle måder ekstrem. Lang, tør og varm. Men står vi over for en ekstrem vinter? Lang, snedækket og kold? Thomas Mørk fra TV 2 Vejret har fundet de gamle vejrtabeller frem for at finde svaret.

- Jeg har kigget på alle somre og vintre siden 1874, og i 9 ud af 10 tilfælde kommer der enten en normal eller en varm vinter efter en varm sommer, fortæller Thomas Mørk. Han understreger, at der er tale om en statistisk øvelse snarere end egentlig meteorologi, men at dømme ud fra vintrene efter de 10 varmeste somre i 144 år, står vi ikke over for en hård vinter i år.

- Statistikken taler altså for en trist, grå, blæsende vinter.

Kold, men ikke hård

Ud af de 10 varmeste somre var det altså kun en, der blev fulgt af en relativt kold vinter, og den var ovenikøbet ikke rigtig hård.

- I det ene tilfælde var vinteren ikke engang særlig kold af en kold vinter at være, siger Thomas Mørk.

Nogen decideret årsag kan han ikke give, men der er en sandsynlig forklaring. En varm sommer kræver et fastlåst vejrmønster hen over Europa, og det bliver låst op hen over efteråret. Det følges af et ustabilt mønster, hvor vestenvinden blæser henover Europa i løbet af vinteren.

- En kold vinter kræver også et stabilt vejrmønster, og det er ret usandsynligt, at vi får et fastlåst vejrmønster hen over både sommer og vinter, forklarer Thomas Mørk.

Varme somre giver varme vintre. Thomas Mørk har gennemgået de varmeste somre hen over de sidste 144 år. Foto: TV 2

Havet holder på varmen

Til gengæld ligger det fast, at en varm sommer følges af en varm sensommer, og at en kold vinter følges af et koldt forår. Det skyldes, at havvandet omkring Danmark holder på henholdsvis varmen og kulden.

- Måske er det de effekter, der smitter af helt henne i den efterfølgende sæson, men det er spekulation, siger Thomas Mørk, der konkluderer, at de tørre tal taler for, at vinteren i år bliver grå, blæsende, våd og varm.

