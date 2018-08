Sådan bliver skydækket, når op mod 100 stjerneskud i timen vil ramme Danmark

Har du et ønske, du gerne vil have opfyldt, kan det måske godt betale sig at vende blikket opad mod stjernehimlen natten til søndag.

Mellem lørdag og mandag topper årets største meteorsværm, Perseiderne, over Danmark, og særligt sent lørdag aften og først på natten har vi den bedste chance for at se stjerneskud, da der visse steder i landet vil være skyfrit.

Læs også VIDEO: Kronprins Frederik besøger VM i Aarhus

Jorden er lige nu på vej ind gennem et spor af bittesmå meteorrester, som kometen Swift-Tuttles har efterladt – og det kan give op mod 100 stjerneskud i timen.

Meteorstykkerne, der blot er på størrelse med sandkorn, trænger ind i atmosfæren i omkring 100 kilometers højde med en hastighed på mere end 200.000 kilometer i timen.

Læs også Efter mange års kamp: Kystsikring af Anholt går nu i gang

Den høje fart får meteoren til at fordampe og luften til at gløde, og det er den glødende luft, der viser sig som et stjerneskud på himlen.

Perseiderne er kendt for at give meget flotte stjerneskud og undertiden også meget lysstærke af slagsen, hvilket kaldes ildkugler, så derfor er der bestemt noget at vende blikket opad efter.

Skyfrit i perioder

Selvom meteorsværmen vil toppe i tre dage, er det alligevel lørdag aften og nat, der er størst sandsynlighed for at et lysende stjerneskud, og det skyldes noget så lavpraktisk som skyerne.

Skydække over Danmark lørdag aften klokken 23. Foto: TV 2 Vejret

I disse dage er det ellers solfyldte sommervejr blevet erstattet af en overskyet himmel, og derfor kan det blive svært at få lov at se himlen i aftentimerne.

Sent på aftenen og først på natten lørdag vil der dog være chancer for perioder med klart vejr i den vestlige del af landet. Især i Jylland og på Fyn har man altså gode mulighed for at læne hovedet tilbage, betragte den mørke nattehimmel og få stjerneskud at se.

Månen er ikke oppe

Når Månen er oppe, kan det på grund af lysforurening være sværere at få øje på stjerneskuddene, men det bliver ikke et problem i denne omgang.

Modsat hvad mange tror, følger Månens rytme ikke Jordens dag og nat. Vi lægger bare som regel kun mærke til Månen, når den er oppe om natten.

Skydække klokken 2 natten til søndag. Foto: TV 2 Vejret

Det er den ikke lørdag nat, for der går den faktisk ned ved 21-tiden efter at have været på himlen hele dagen, og det er godt nyt for dem, der gerne vil se stjerneskud.

Skyer kan drille mod øst

Det er dog ikke i hele landet, man skal regne med at få nogle af de flere hundrede stjerneskud at se.

Jo længere mod øst man bor, jo flere skyer vil der være på himlen. Især på den østlige halvdel af Sjælland, Lolland-Falster og på Bornholm vil det primært være overskyet, endda med byger af og til. Dermed er chancen for at se stjerneskud minimal på de kanter.

Over hele landet vil de optimale betingelser for at se stjerneskud dog være mellem klokken 22 og midnat, og vil man have et glimt, bør man kigge mod nordøst, hvor skuddene vil stråle ud fra.

Senere på natten er der større chance for også at se stjerneskud på en større del af Sjælland, hvis man skulle være oppe på den tid, mens der derimod kommer flere skyer ind over den vestlige del af Jylland.

Søndag og mandag er der også mulighed for at se Perseiderne, men navnlig søndag vil der igen være overskyet i store dele af landet.