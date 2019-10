Så meget videoovervågning er der i Danmark

I denne uge præsenterer regeringen det, den selv kalder en ’sikkerhedspakke’ med en række forskellige forslag, der ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) skal lægge op til ’massivt’ øget overvågning.

Men hvordan ser det egentlig ud i dag med overvågningen i Danmark? Det kan du få svaret på her.

Et kamera for hver fjerde dansker

Ifølge organisationen Sikkerhedsbranchen er der omkring 1.500.000 overvågningskameraer sat op rundt om i landet. Det svarer til et overvågningskamera for hver fjerde dansker.

Kameraerne er installeret i både private boliger, virksomheder og hos myndigheder og politi.

- Et af de mest videoovervågede lande i verden

Regeringen vil blandt andet give politiet 300 ekstra overvågningskameraer, give bedre muligheder for overvågning i nattelivet og i “ekstraordinære situationer” lade politiet og PET overtage al videoovervågning i Danmark.

Sammenligner vi os med andre lande, er Danmark på ingen måde bagefter, når det kommer til overvågning. Tværtimod.

Jeg tror bestemt, vi kan sige, at Danmark er et af de mest videoovervågede lande i hele verden. Jesper Lund, IT-politisk forening

Sådan lyder det fra Jesper Lund fra IT-politisk forening, der forsøger at modarbejde overvågning.

- Jeg tror bestemt, vi kan sige, at Danmark er et af de mest videoovervågede lande i hele verden, siger Jesper Lund til TV 2.

POLITIETS OVERVÅGNING I DAG Rigspolitiet har ikke et samlet overblik over, hvor mange kameraer politiet råder over/har adgang til, men oplyser følgende til TV 2:

- Politiet har 150 "tryghedsskabende" kameraer, der kan sættes op forskellige steder.

- Kredsene har opsat "et antal" kameraer på eget initiativ - herunder et ukendt antal kameraer til overvågning af egne bygninger.

- Politiet råder over "en række" kameraer opsat på motorvejsbroer fordelt på 30 lokationer.

- Derudover kan politiet få adgang til "en lang række kameraer" hos Vejdirektoratets, kommuner og boligselskaber.

Kilde: Rigspolitiet

Storbritannien er i lang tid blevet regnet for at være et af de mest overvågede lande. Men Jesper Lund forklarer, at der her blot er et kamera for hver 10. indbygger. Han pointerer også, at Danmark i øjeblikket overgår Kina på overvågning, når det kommer til antal kameraer per indbygger.

Nedenfor er illustreret, hvordan overvågningen ser ud fra de fire steder, poltiet har sat kameraer op i Øtjylland, da Østjyllands Politi sidste år fik tildelt 11 tryghedskameraer via en pulje i Finansloven.

En svær sammenligning

Det kan dog være svært at lave en direkte sammenligning af forskellige landes videoovervågning, fordi der kan være tale om forskellige måder at bruge kameraerne på.

Det forklarer Kasper Skov-Mikkelsen. Han er direktør for organisationen Sikkerhedsbranchen, der repræsenterer virksomheder, som arbejder med sikkerhed og sikring.

- I Danmark er det for det første meget lidt af det offentlige rum, der overvåges. For det andet er en stor del af overvågningen i Danmark passiv, siger han til TV 2.

I sidste uge opsatte Østjyllands Politi to nye overvårningskameraer på Grenaa Torv for at øge trygheden blandt borgerne. Foto: Anne Holm Nissen, TV2 ØSTJYLLAND

Forskellen på passiv og aktiv videoovervågning er, om der sidder nogen og holder øje med overvågningsbillederne. Hvor aktiv overvågning typisk foregår i en kontrolcentral med skærme, hvor man kan følge med i realtid, laver den passive overvågning i stedet optagelser og gemmer dem.

Senere kan man så hente optagelserne frem, hvis de skal bruges. Det er et af de redskaber, politiet bruger i deres opklaringsarbejde.

Effekt eller ej?

Statsminister Mette Frederiksen argumenterer for, at den øgede overvågning skal dæmme op for især bander og organiseret kriminalitet.

- Jeg synes, de har fået for godt fat i vores samfund, og det ønsker jeg selvfølgelig ikke, siger Mette Frederiksen til TV 2.

Men ifølge Hans Peter De Place fra Det Kriminalpræventive Råd er det tvetydigt, hvilken effekt videoovervågning har. Effekten afhænger af, hvilken kriminalitet der er tale om.

- Vi ved, at det har en effekt på biltyverier, hærværk mod biler i parkeringshuse og på afgrænsede parkeringspladser. Det er der, hvor man har kunnet måle effekten af videoovervågning, siger han og fortsætter:

- Men når det kommer til vold, gadeoverfald og den slags kriminalitet, er der ikke vist nogen effekt. Der er undersøgelser, der stikker i alle mulige retninger på det område, forklarer Hans Peter De Place.

Derfor kan det ifølge ham være med til at give en falsk tryghed, at der opsættes overvågning.

Sådan kan overvågningen blive fremover

Regeringen fremlægger torsdag en pakke med en række forslag, der skal øge overvågningen i Danmark. I hovedtræk er forslagene fra regeringen at:

1: 300 flere kameraer

Regeringen vil foreslå, at politiet skal opsætte "markant mere tv-overvågning" i form af 300 flere kameraer. Politiet skal kunne sætte dem op på eget initiativ overalt i landet, hvor det vurderes at være nødvendigt.

2: Overvågning i realtid

Politiet skal have midler til at anskaffe sig fire mobile overvågningsvogne, der kan overvåge i realtid. De skal kunne sættes ind i forbindelse med alvorlige hændelser.

3: Mere overvågning af offentlige bygninger

Mulighederne for at overvåge eksempelvis offentlige bygninger skal udvides, så der ifølge statsministeren bliver mulighed for at "overvåge bredere og ikke kun snævert".

4: Politiet skal bestemme overvågning af myndigheder

Politiet skal have beføjelser til at kunne pålægge offentlige myndigheder overvågning, hvis der efter politiets vurdering er behov for det.

5: Kommuner skal kunne overvåge nattelivet

Kommunerne skal have mulighed for, under indragelse af politiet og for egen regning, at lave generel tv-overvågning af det offentlige rum. Det gælder blandt andet i nattelivet tæt på restaurationer.

6: Obligatorisk registrering

Det skal gøres obligatorisk for alle private og offentlige myndigheder at registrere tv-overvågning i politiets register POLCAM, så alle videoovervågningskameraer bliver registreret et samlet sted.

7: Politiet skal kunne opbevare skanninger mere end et døgn

Politiet skal have mulighed for i længere tid at opbevare data fra nummerpladeskanninger. I dag må politiet kun opbevare informationer, som ikke har givet resultat, i 24 timer.

8: Politiet og PET skal kunne overvåge Danmark i realtid i særlige tilfælde

Politiet og Politiets Efterretningstjeneste skal i "ekstraordinære situationer" have mulighed for at overtage al tv-overvågning i hele Danmark og overvåge i realtid.

