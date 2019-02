Rudy er rystet: Telefonsælger truer med at kime ham ned resten af livet

Da Rudy Hansen fra Norddjurs i sommer aflyttede sin telefonsvarer, var det lige før, han fik kaffen galt i halsen.

Her blev han mødt af et verbalt overfald fra en telefonsælger, der ikke ville give sig til kende. Sælgeren ønskede kun at fortælle, at han var alt andet end tilfreds med den velkomstbesked, Rudy Hansen havde på sin telefonsvarer.

- Udelukkende fordi du har sådan en pisseirriterende telefonsvarer. Så gider jeg ikke oplyse, hvor jeg er fra. Men jeg sætter dig på kime-the-fuck-down-listen. Så du bliver kimet ned resten af dit fucking liv, sagde telefonsælgeren, der afsluttede med bemærkningen "bums, mand".

Sælgeren fyret

Beskeden rystede Rudy Hansen, der for at drille sine venner havde en telefonsvarer, hvor han bare sagde ”hallo” flere gange.

- Det lignede nærmest en trussel. På den måde synes jeg, at den var rimelig grov, siger han i dag til TV 2.

Efter at have afsluttet opkaldet til sin telefonsvarer, kunne Rudy Hansen se, at nummeret, sælgeren havde ringet fra, tilhørte teleselskabet Oister. Derfor klagede han over sælgerens opførsel og svada.

Oister, der er ejet af virksomheden 3, har ikke ønsket at blive interviewet om sagen, men oplyser til TV 2, at medarbejderen ikke længere er ansat.

- Vi er meget kede af den oplevelse, som Rudy Hansen har haft, og kan godt forstå, at han er overrasket over medarbejderens reaktion. Jeg vil gerne understrege, at medarbejderens opførsel ligger meget langt fra vores interne retningslinjer for kommunikation, lyder det skriftlige svar fra Oister.

En del af en tendens

Selv om Rudy Hansen er tilfreds med, at sælgeren er blevet fyret, mener han, at beskeden på hans telefonsvarer er en del af et større problem.

- Respekten over for andre mennesker i samfundet er ligesom forsvundet, siger Rudy Hansen.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk kan man selv tage nogle forholdsregler, hvis man vil undgå at blive ringet op af telefonsælgere.

For det første skal man lade være med at give samtykke til at blive ringet op, hvis man eksempelvis deltager i en konkurrence eller lignende på nettet.

- Der er også det, der hedder Robinson-listen. Hvis man skriver sig på den inde på Borger.dk, så bliver man helt fritaget for både spam, reklamer i postkassen og telefonopringninger. Man skal så bare huske, at hvis man har sat et kryds i en samtykke-boks ved en konkurrence, så overruler det Robinson-listen, siger Forbrugerrådets vicedirektør Vagn Jelsøe til TV 2.