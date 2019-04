Royal Run slår verdensrekord

I snart et år har London kunnet bryste sig af at have afholdt verdens største One Mile-løb med 8040 tilmeldte. Men nu har kronprins Frederik og danskerne slået det britiske Vitality Westminster-løb med mere end dobbelt så mange tilmeldte i hovedstaden.

17.021 danskere har nemlig allerede meldt sig til at løbe 1,6 kilometer i hovedstaden (One Mile, red.), når årets Royal Run bliver afholdt 10. juni 2019.

Folkene bag løbet, foreningen Bevæg Dig For Livet, er både begejstrede, men også meget overraskede over tilslutningen.

01:21 VIDEO: Royal Run 2018 på 80 sekunder - gode stænger, højt humør og en kronprins i topform. Du kan kun blive i godt humør. Luk video

Beslutningen blev taget med rystende hænder

Beslutningen om at lave en One Mile-distance blev nemlig taget med rystende hænder, da løbet første gang blev afholdt i 2018 i forbindelse med kronprins Frederiks 50-årsfødselsdag.

De fleste motionsløb er nemlig på fem, ti eller flere kilometer. Men både kronprinsen og Idrætsorganisationerne ønskede at give alle danskere mulighed for at fejre fødselsdag med kronprinsen.

- Det var måske et lidt stort krav at bede folk om at løbe fem eller ti kilometer for at være med til fødselsdagen. Derfor sænkede vi barren til One Mile, men vi var faktisk bange for, om der overhovedet var nogen, der ville tilmelde sig den distance, siger Jakob Larsen, der er direktør i Dansk Atletik Forbund og Bevæg Dig For Livet, der står bag Royal Run.

Helt uden fortilfælde

Da kronprins Frederik og Idrætsvisionen Bevæg Dig For Livet fandt på ideen til Royal Run i 2018, var deres mål at få en masse førstegangsløbere til at hoppe i træningstøjet og komme med ud på en løbetur.

00:29 VIDEO: Kronprins Frederik fortæller om sin oplevelse med Royal Run 2018. Luk video

I dag kan de se på tallene, at det lykkedes. En tredjedel af de tilmeldte til årets Royal Run er førstegangsløbere. Det er meget atypisk for motionsløb, fortæller Jakob Larsen.

- Det er helt uden fortilfælde også i andre lande; det havde vi ikke i vores vildeste fantasi kunnet forestille os, siger han.

Men det store antal førstegangsløbere er ikke det eneste, der er atypisk ved Royal Run. Omkring 60 procent af de tilmeldte er kvinder. Kønsfordelingen ved motionsløb er oftest omvendt.

00:45 VIDEO: Østjyderne var vilde med Royal Run 2018. Luk video

Det store antal kvinder kan blandt andet tilskrives One Mile-distancen, hvor mange familier vælger at stille op, vurderer Jakob Larsen.

Man kan både løbe distancerne One Mile, fem og ti kilometer til Royal Run.

Indtil videre har 75.000 tilmeldt sig de forskellige distancer, og ti-kilometer-ruten i København og Frederiksberg er allerede udsolgt. Dermed er løbet blandt Danmarkshistoriens største løb.

Royal Run skydes i gang allerede 1. juni på Færøerne. Og 10. juni afholdes løbet i byerne Aarhus, Aalborg, København/Frederiksberg og på Bornholm. Kronprins Frederik løber i byerne Aarhus og København, mens kronprinsesse Mary løber fem kilometer i Aalborg.