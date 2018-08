Aarhusiansk mor begyndte at rose sin datter med ADHD: Konflikterne blev færre

Vilde vredesudbrud, opkast og koncentrationsbesvær.

Sådan så hverdagen ud for den seksårige Signe Marie Trier, der har diagnosen ADHD. Hendes forældre stod magtesløse overfor hendes raseri, som kunne blive udløst af små ting som at børste sine tænder eller spise sin mad.

- Hun har altid været meget hidsig og fik nærmest sådan nogle anfald, hvor hun skreg vanvittig meget. Hun var simpelthen bundulykkelig, siger Camilla Trier, der er mor til Signe Marie Trier, i 'Go' morgen Danmark'.

- Man kan næsten ikke beskrive, hvordan det er at være i, fordi det er så svært som familie.

Men et netop publiceret forskningsprojekt af Børne- og Ungdomspsykiatrien i Risskov, Aarhus, skulle vise sig at vende op og ned på ikke bare familiens liv, men frem for alt Signe Marie Triers'.

Afprøvede ny metode

I forskningsprojektet blev det undersøgt, hvordan en ny, ikke medicinsk behandling kunne hjælpe børn med ADHD og deres familier til en nemmere hverdag.

Forsøget gik ud på at uddanne forældrene til bedre at kunne hjælpe deres børn. Og et af redskaberne er at rose selv de mindste ting, forklarer psykologen bag, Anne-Mette Lange.

- Det er meget basalt, og alle ved godt, at det er dejligt at få ros. Men for børn med ADHD er det endnu vigtigere, fordi de hurtigt bliver demotiveret, siger hun.

En anden grund er også, at børn med ADHD har oplevet mange nederlag og fået meget skældud, og det er ifølge psykologen den tendens, der skal vendes.

Camilla Trier fortalte sin historie i Go' morgen Danmark på TV 2. Foto: TV 2

En voldsom forskel

I dag er Signe Marie Trier 10 år, og de seneste år som en del af forsøget har gjort en kæmpe forskel for familien.

For selvom hendes forældre lige skulle vænne sig til at rose datteren for små ting som at børste sine tænder eller bære sin tallerken ud, så viste forskellen sig med det samme.

Allerede fra dag ét kunne vi se, at hun reagerede på det. Voldsomt faktisk, for vi fik lynhurtigt en glad pige Camilla Trier

- Allerede fra dag ét kunne vi se, at hun reagerede på det. Voldsomt faktisk, for vi fik lynhurtigt en glad pige, siger hendes mor.

Selvom Camilla Trier understreger, at det ikke gør det alene, så har mere ros fået antallet af konflikter til at falde drastisk og ændret hverdagen for hele familien.

- Det betyder, at vi nu har en hverdag, som er langt mere stabil. Vi kan finde på at gøre noget spontant nu. Før skulle alt være timet og tilrettelagt ned til det mindste med skemaer, siger Camilla.

Håber, politikerne vil lytte

Familien Trier er ikke de eneste, der har fået noget godt ud af forsøget, der involverede 164 børn med en ADHD-diagnose på Herning, Risskov og Glostrup børnepsykiatrisk afsnit.

- Når vi spurgte forældrene, var det helt klart deres oplevelse, at børnenes ADHD-symptomer blev mindsket, de følte sig mere kompetente og stress-niveauet i familien faldt.

Og det tilbud vil Anne-Mette Lang gerne have mulighed for at give andre familier i fremtiden.

- Vi håber på, at resultaterne kan få nogle politikere til at lytte. Og vi har også allerede fået positive tilbagemeldinger i forhold til at føre det videre, siger hun.