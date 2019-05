Risiko for torden og skypumper i dag

Mange steder er man torsdag morgen stået op til silende regn, efter et regnvejr onsdag aften bredte sig op over Danmark fra syd.

Det har allerede givet mere end ti millimeter regn flere steder i Jylland, og selv om regnvejret ventes at høre op i løbet af formiddagen, skal regntøj og paraplyer ikke pakkes alt for langt væk.

Allerede i eftermiddag er der mere regn på vej, når regn- og tordenbyger begynder at opstå hen over Danmark.

01:03 VIDEO: Se vejrudsigten for Østjylland fra onsdag aften her. Luk video

Lun luft giver hidtil varmeste dag i maj

Efter nattens og morgenens regnvejr strømmer lun luft fra syd op over Danmark, mens en opklaring fra Tyskland breder sig mod nord.

Læs også Gråt og trist vejr, men naturen jubler

Det giver i første omgang gode chancer for, at der kan komme lidt sol - først i de sydvestlige egne - og temperaturer, der med 15 til 17 graders varme giver os den foreløbigt varmeste dag i denne relativt kølige maj.

Risiko for kraftige byger med regn og torden

Forårsvejret bliver hurtigt afløst af skyer, der i løbet af eftermiddagen tårner sig op, og de kan i den lune luftmasse udvikle sig til regn- og tordenbyger.

Prognose: Her kan der komme byger klokken 15. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Den største risiko for, at bygerne kan blive kraftige og være med torden, er der de steder i landet, hvor den sydvestlige vind bringer den solopvarmede luft længst tid hen over landjorden.

Her vil der opstå områder, hvor den sydvestlige lune luft strømmer direkte ind mod en køligere søndenvind, der er fremherskende over den nordlige og østlige del af landet.

Prognose: Her kan der komme byger klokken 17. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Det vil således især være i den nordøstlige del af Jylland, hvor der - særligt i det østlige Himmerland og i Vendsyssel - ud på eftermiddagen vil kunne komme kraftige byger.

Det samme gælder for den nordøstlige del af Fyn og Nordøstsjælland, som er de steder i landet, hvor det bedst kan anbefales, at paraplyen ikke lægges alt for langt væk.

Læs også Det er tid for fantastiske regnbuer, men du kan først se dem efter klokken 16

Også i dele af Sønderjylland er der en risiko for, at bygerne kan være med torden, når kraftige byger torsdag eftermiddag dannes over Nordtyskland og herfra kan drive nordpå.

Ifølge de seneste prognoser kan der lokalt falde store mængder regn på kort tid, når bygerne kun langsomt passerer, og det kan ikke udelukkes, at man stedvis kan nå op nær grænsen for skybrud, der er 15 millimeter regn på en halv time.

Her er der størst risiko for torden. Kortet viser den energi i atmosfæren, der giver dannelse af kraftige byger. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Der kan opstå skypumper

Ud over regn og torden giver torsdagens vejrsituation også mulighed for, at der kan dannes skypumper.

Kombinationen af rolige vindforhold, store vindspring og kraftige byger giver gode betingelser for dannelse af skypumper, som kan opstå i og omkring bygerne.

Prognose for vind klokken 17: Der forventes et stort vindspring i en linje tværs ned gennem Vendsyssel og det østlige Himmerland. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Især i Nordjylland ventes en linje med meget markante vindspring at dannes i løbet af eftermiddagen, og her er der størst chance for at se en skypumpe.

Skypumper ses jævnligt i Danmark i forbindelse med byger, og de optræder hyppigst i sommermånederne. Normalt er skypumper i Danmark relativt ufarlige og blot et imponerende skue på himlen, men årligt ses skader på bygninger som følge af skypumper.