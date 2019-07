Risiko for skybrud i Østjylland mandag

Knap er søndagens regn- og tordenbyger stilnet af, før det igen er tid til at varsle skybrud.

Denne gang kommer det til at foregå i den sydvestlige og centrale del af Danmark mandag eftermiddag og aften.

TV 2 Vejret har således på ny udstedt varsel for skybrud med torden. Varslet dækker Midt- og Vestjylland, dele af Østjylland, Sønderjylland, Fyn og Vestsjælland og gælder fra klokken 13 til 21.

TV 2 Vejret har søndag eftermiddag udstedt varsel for skybrud med torden mandag eftermiddag og aften. Foto: TV 2 Vejret

Varslet betyder, at der er risiko for skybrud inden for det varslede område. Man må derfor ikke tage det som en prognose for, at der kommer skybrud, men som en advarsel om, at det kan ske et eller flere steder i området.

Og som altid er der en zone uden for det varslede område, hvor der også er en mindre risiko for skybrud.

00:25 VIDEO: Søndag var der kraftige regnbyger med torden flere steder i det østjyske. Her er det fra Grenaa. Video: Local Eyes Luk video

Mere medgørlige mandagsbyger

Til forskel fra søndagens situation, er bygerne mandag lidt mere medgørlige. Det vil sige, at de lettere lader sig forudsige i forhold til styrke og udbredelse.

KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer

er, når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maximalt seks timer Skybrud er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter

er, når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maximalt 30 minutter Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning. Kilde: TV 2 Vejret

Der er nemlig ikke ret meget vind i prognoserne for mandag, men luften er fortsat ustabil. Resultatet er, at der kan blive dannet kraftige byger, som ikke flytter sig ret meget, og så stiger risikoen for, at der kommer meget regn på kort tid det enkelte sted - og dermed stiger risikoen for skybrud.

Læs også VIDEO: Kraftig regn og torden over Østjylland

Luften er tilmed ustabil over et mere afgrænset område end søndag, og så bliver bygerne udelukkende dannet af solens varme. Derfor kan man lettere forudsige, både hvornår og hvor bygerne bliver dannet.

Tirsdag eftermiddag, aften og natten til onsdag er der igen mulighed for kraftige byger med regn og torden flere steder i landet.