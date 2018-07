Rekordvarmt badevand så tidligt på sæsonen - og det bliver endnu bedre

Sommervejret har fortsat taget over Danmark, og den rekordvarme maj og varme juni har fået sat fart i opvarmningen af havvandet omkring Danmark.

Således har TV 2 VEJRET's Badevandspatrulje lørdag målt den gennemsnitlige vandtemperatur omkring Danmark til hele 19,3 grader i gennemsnit.

Læs også Juni har budt på sol og varme som ikke set i 26 år

Det er 0,3 grader over kriteriet for en badedag, og samtidigt er det den højeste temperatur, der er målt så tidligt på sommersæsonen i de 22 år, som badevandstemperaturen er målt.

Den tidligere rekord på præcis 19,0 grader var også fra 30. juni - i 2009 - men den er nu slået af pinden med tre tiendedele grader. Samtidigt er det en tangering af den tidligste badedag, Badevandspatruljen har målt.

Så varmt er vandet Østjyske temperaturer

Udbyhøj Strand - 21 grader

Grenaa Strand - 19 grader



Højeste temperatur i Danmark

Flyvesandet, Fyn - 23 grader



Laveste temperatur i Danmark

Skagen, Nordjylland - 15 grader

Sidste år havde vi ingen badedage

Dagens rekordmåling står i skarp kontrast til sommeren i fjor.

Læs også Livredderne kommer: Sådan undgår du drukneulykker

Ikke én eneste badedag fik vi sidste år, og den højeste gennemsnitstemperatur i løbet af hele sommeren 2017 blev blot 18,6 grader.

Sommeren 2017 skrev sig ind sammen med sommeren 1998 og 2000, som de eneste tre somre uden en eneste badedag.

Lørdag åbnede det nye havnebad på Aarhus Ø. Havnebadet har været fem år undervejs. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Vi kan have haft badedag endnu tidligere i år

Badevandspatruljen har målt i få dage, men i forlængelse af den rekordvarme maj, og særdeles varme indledning på juni, var havvandet helt usædvanlig varmt i starten af juni.

Læs også Lørdag bliver årets 33. sommerdag - og snart bliver det endnu varmere

Den 10. juni lå vandtemperaturen mere end fem grader over normalen for årstiden, og et gennemsnit blandt DMI's 24 vandtemperaturmålinger afslørede, at gennemsnitstemperaturen allerede den dag var over 19 grader.

De kommende dage kan vi se frem mod havvand, der blot bliver varmere og varmere - vi får solrigt vejr og stigende temperaturer.