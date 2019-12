Rekordvådt efterår – så meget vand er der faldet i din kommune

Det ene regnvejr har afløst det andet i dette efterår, og regnen har silet så meget ned, at vi ikke har set noget lignende, siden målingerne begyndte i 1874.

Da nedbørsmængderne efter de tre efterårsmåneder september, oktober og november blev gjort op, var der på landsplan faldet hele 349 millimeter.

Dermed blev den gamle nedbørrekord fra efteråret 1967 slået godt og grundigt. Dengang faldt der 327 millimeter.

Den rekordstore mængde nedbør blev ulige fordelt over landet.

Absolut mest regn fik de sydlige og vestlige dele af Jylland.

Flere steder faldt der mere end 450 millimeter regn, og den lidt tvivlsomme ære af landets vådeste kommune tilfalder Esbjerg, der i løbet af efteråret fik hele 494 millimeter regn - tæt for fulgt af nabokommunerne.

Nedbør i Østjylland - efteråret 2019 Silkeborg - 366 mm

Horsens - 363 mm Skanderborg - 347 mm Favrskov - 320 mm Odder - 313 mm Randers - 311 mm Aarhus - 310 mm Syddjurs - 306 mm

Norddjurs - 292 mm Samsø - 283 mm

Fem millimeter regn - hver eneste dag

Samtlige kommuner i top-fem over mest nedbørrige efterår finder vi i den sydvestlige del af Jylland.

I de fem kommuner svarer nedbørmængderne til, at der i hele efteråret i gennemsnit er faldet mere end fem millimeter regn hver eneste dag.

Ikke alle følte efteråret ligeså vådt. I Esbjerg faldt der hele 278 millimeter mere end i Køge, der blev det mindst regnfulde sted i landet.

Vådt i vest - mindre vådt i øst

Mens man flere steder i Jylland fik mere end dobbelt så meget nedbør som i et normalt efterår (228 millimeter), var der enkelte kommuner, hvor der faldt mindre nedbør end normalt.

Generelt holdt nedbørsmængderne på Østsjælland og Bornholm sig under 250 millimeter, og landets "tørreste" sted ligger da også øst for Storebælt. Med 216 millimeter regn fik Køge mindst nedbør.

De store forskelle i nedbørsmængderne hen over landet gjorde sig også gældende i antallet af dage med regnvejr.

I hele efteråret regnede det et eller andet sted i landet i hele 82 dage ud af de 91 efterårsdage.

I efterårets vådeste kommune, Esbjerg, havde man 75 dage med regnvejr, mens det "kun" regnede 60 dage i Køge kommune.

Kan blive vådeste år nogensinde

Med efterårets rekordstore mængder nedbør er vi allerede langt over den normale mængde nedbør for et helt år, og med 69 millimeter resten af året vil vi slå rekorden for det mest nedbørrige år i Danmark siden 1874.

I 1999 faldt der i løbet af hele året 905 millimeter.

Selv om efteråret som helhed slog nedbørrekord, regnede både september og oktober sig "blot" ind på en syvendeplads over de mest våde af de to måneder gennem tiderne. November blev kun den mest regnfulde siden 2015.

På trods af det våde efterårsvejr, blev efteråret dog både varmere og næsten ligeså solrigt som normalt.

Alle efterårets måneder blev derfor varmere end normalt, og samlet set blev efteråret med 9,5 grader i snit 0,7 grader varmere end et normalt efterår.

Solen skinnede i både september og oktober mere end normalt, og kun en usædvanligt grå november betød, at vi med 258 solskinstimer havde 11 timer mindre sol end i et normalt efterår.

November blev med 35 solskinstimer den mest solfattige siden 2009.