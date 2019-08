Regnvejret var det værste i to år - og Østjylland blev hårdest ramt

Meget ustabil luft har siden søndag befundet sig over landet, og det har givet anledning til talrige skybrud.

Regnen har haft fat i store dele af Danmark, men særlig ét sted fik et usædvanlig vådt døgn, nemlig Tirstrup på Djursland.

Her faldt der fra sent tirsdag aften og frem til onsdag formiddag hele 97,4 millimeter regn.

Det svarer til knap ti gulvspande med vand, der hældes ud på hver kvadratmeter i området. En del af regnen faldt som skybrud, hvor der på 30 minutter faldt 25 millimeter.

Sidst, vi oplevede en større nedbørsmængde ved en enkelt vejrstation i løbet af ét døgn, var 6. september 2017, hvor der faldt 98,6 millimeter på Helgenæs - i øvrigt ganske nær Tirstrup.

Ser vi alene på store regnvejr i juli, skal vi tilbage til skybruddet i København 2. juli 2011, for at finde en større nedbørsmængde i årets anden sommermåned. Her faldt der 135,4 millimeter i Botanisk have.

Andre steder i landet er der faldet mellem 50 og 74 millimeter i forbindelse med de kraftige byger, som mange steder har stået næsten stille over samme område, og dermed afleveret store mængder regn.

Skybrud lukker badestrande

De store mængder vand har også fået konsekvenser for vnadkvaliteten på flere østjyske strande. I Aarhus har kommunen lukket i alt seks badestrande, fordi der er risiko for sundshedsfare, da flere spildevandsoverløb er løbet over - og nu følger Syddjurs trop.

Udvalgte største nedbørsmængder målt over 24 timer fra tirsdag til torsdag. Foto: TV2 VEJRET

- På baggrund af det vejr, der har været de seneste dage, så har vi besluttet af sikkerhedsmæssige årsager at tage de blå flag ned på de badestrande, hvor badekvaliteten kan være forringet, siger miljøtekniker Vibe Bertelsen fra Syddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er de tre populære badestrande ved Følle strand, Lyngsbæk/Femmøller strand og Vibæk strand, der for nu er blevet lukket.

- Der er flere steder, hvor der har været overløb fra kloakken, og det kan der også være hos os. Så fra tidligere erfaringer har vi besluttet at lukke de her tre strande, siger miljøteknikeren og fortsætter:

- Det er, fordi der har været usædvanligt vejr, og det har vi aldrig prøvet i det her omfang før.

Syddjurs Kommune har torsdag taget prøver af vandet, og igen søndag vil de foretage nye prøver for at sikre, at badevandet ikke er sundhedsskadeligt. Indtil da frarådes det altså at bade på strandene.

Det er strandene her ved Følle, Femmøller og Vibæk, der er lukkede de kommende dage af frygt for sundhedsfare. Foto: Google Maps