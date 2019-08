Regnfuld uge i vente - her kan man få over en måneds regn

Sommerferien er slut, så det passer måske meget godt, at vejret i den kommende uge er regnfuldt og blæsende.

Vejrmønsteret den kommende uge betyder, at vejrsystemerne kommer fra vest. Det er netop her, luftstrømmen kan samle fugtighed op over Nordsøen og Atlanten. Derfor vil den kommende uge også blive våd, især i den vestlige del af Danmark.

I gennemsnit falder der 67 millimeter regn i Danmark i august. I næste uge ventes mellem 50 og 70 millimeter regn i den sydvestlige del af landet og generelt mellem 30 og 50 millimeter i resten af landet.

Prognose af samlet mængde regn fra mandag til søndag i næste uge. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Mandag med nogen sol og 22 grader

I dag, mandag, begynder ugen roligt med 18 til 22 grader og nogen sol. Vejret ser bedst ud i de østlige egne, mens der er større risiko for byger i Jylland.

Enkelte steder vil bygerne være med torden, mens det andre steder holder helt tørt på ugens første dag.

Prognose mandag klokken 14. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Tirsdag med regn i syd og øst

Tirsdag bliver mere blæsende, stedvis op til kuling, og temperaturen dykker et par grader. I syd og øst vil det regne i længere perioder, mens det holder tørt i nordvest.

Øerne og Sydjylland kan forvente mellem 10 og 15 millimeter regn, og igen kan der lokalt være torden.

Prognose af samlet mængde regn på tirsdag. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Onsdag med aftagende vind og kun få byger

Onsdag vil termometrene igen komme op mellem 17 og 20 grader med en let til frisk vestenvind. Bygerne ser ud til at blive få og knap så kraftige som de foregående dage.

Det er højtrykket syd for Danmark, der er årsagen til vejrforbedringen, men torsdag kommer et større regnvejr ind til Danmark.

Det er regnvejret fra det lavtryk, man kan se over Storbritannien på nedenstående grafik.

Prognose onsdag klokken 13. Roligt vejr i Danmark med stedvise byger, men lavtrykket over Storbritannien vil torsdag give massivt regnvejr i Danmark. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Torsdag med langvarigt regnvejr

Torsdag er der risiko for, at det kan regne en stor del af dagen, og lokalt kan der komme over 20 millimeter regn.

Vejrudviklingen er forholdsvis sikker, men timingen begynder at blive mere usikker. Det kan derfor godt være, at regnvejret allerede begynder sent på onsdagen.

I givet fald klarer det tidligere op om torsdagen, så der bliver plads til solen om eftermiddagen og aftenen.

Efter opklaringen vil skydækket være skiftende og med stedvise byger, som igen kan være med torden. Temperaturer omkring 20 grader.

Prognose af samlet mængde regn på torsdag. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Byger og regn i slutningen af ugen

Fredag byder på vekslende skydække med både plads til sol og byger. Bygerne kan igen blive forholdsvis kraftige, og muligvis bliver det også blæsende med temperaturer lige i underkanten af 20 grader.

Herefter bliver prognoserne mere usikre, men der vil sandsynligvis komme mere regn i weekenden. Temperaturerne ender antageligt omkring eller lidt over 20 grader.