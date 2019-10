Randers FC-spiller involveret i millionsvindel

Kevin Conboy, der til daglig tørner ud som venstre back for fodboldklubben Randers FC, er involveret i en sag om svindel for flere millioner.

I et halvt år var han direktør i administrationsselskabet DKadministration, der sørger for økonomien i boligforeninger. Men i marts sidste år begyndte der at forsvinde penge fra kundernes konti, som de ikke kunne forstå, hvor forsvandt hen.

'Operation X' har gennem flere måneder undersøgt svindlen i DK Administration og fået fat i centrale dokumenter, der viser konkrete overførsler fra kundernes konti.

Ifølge dokumenterne er der i alt blevet ført 3,28 millioner kroner ud af tre andelsboligforeninger og et ejendomsselskab over en periode på otte måneder i løbet af 2018.

- Til at starte med tror jeg simpelthen, at det er en spøg. Jeg kan simpelthen ikke tro på det, siger Rasmus Dal, der er formand for en andelsforening, som har mistet 734.000 kroner.

Conboy vil ikke stille op til interview

Dokumenterne, som 'Operation X' er i besiddelse af, afslører desuden, at på de samme dage, hvor store pengebeløb er blevet overført til DK Administration, er tilsvarende store beløb blevet ført videre som “betalinger”.

- De overførsler, der er foretaget, er med stor sandsynlighed strafbare som mandatsvig. Man er gået ind og har påtaget sig at administrere andre folks penge, og så har man overført midlerne til sig selv eller andre uvedkommende formål. Det er alvorligt, siger Søren Friis Hansen, professor i jura på Copenhagen Business School.

'Operation X' har gennem flere måneder forsøgt at få Kevin Conboy til at stille op til et interview uden held.

Den 17. august 2019 sendte Kevin Conboy denne mail til Operation X Foto: TV2

I en mail til 'Operation X' skriver han, at det ikke er ham, der har foretaget overførslerne, men at han er blevet ført bag lyset af et ”nært familiemedlem, som jeg beklageligvis havde udstrakt tillid til”.

Det nære familiemedlem, som Kevin Conboy omtaler, er hans nu tidligere svoger Dion Brockdorff.

- Jeg har absolut intet haft at gøre med den daglige drift, skriver Kevin Conboy i mailen.

Blev direktør uden at vide det

Torsdag forklarede Kevin Conboy til flere medier, at han ikke var bekendt med, at han var blevet indsat som direktør i DKadministration.

- Jeg fik en besked i min e-boks om, at jeg var registret som direktør i selskaberne, hvilket jeg ikke skulle være. Så jeg ringer til Dion for at få en forklaring. Han siger, at der er sket en fejl. Han vil rette det med det samme, hvilket jeg tror på, siger Kevin Conboy til Ekstra Bladet.

I mailen til 'Operation X' skriver han, at han i en periode har været “formel ejer af DK Administration ApS og direktør i selskabet”. Her nævner han ikke noget om, at han har været uvidende om indsættelsen.

Hvordan de to ting hænger sammen, har 'Operation X' forsøgt at få svar på torsdag, men Kevin Conboy er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Som direktør har man ansvaret

Uvidende om direktørposten eller ej, har Kevin Conboy det juridiske ansvar, fastslår flere eksperter.

- Hvis man er registreret som direktør i Erhvervsstyrelsens systemer, har man det juridiske ansvar for, hvad der foregår. Det kan man ikke slippe ud af ved at sige “jeg vidste ikke, hvad der foregik”. Så allerede det, at man ikke holder styr på, hvad der foregår, er sådan set problematisk i sig selv, siger Søren Friis Hansen.

Han bakkes op af Pernille Bigaard, der har 42 års erfaring som konkursadvokat:

- Hvis man bare læner sig tilbage og siger, ”det har jeg ikke noget med at gøre, vi aftalte, det var ham, der udførte det hele”, så varetager du ikke dine ledelsesopgaver, og kan være i risiko for at blive ansvarlig for det, siger Pernille Bigaard.

Kan ikke huske, hvor pengene er blevet af

Overførslerne er foretaget af Kevin Conboys nu tidligere svoger Dion Brockdorff med hans personlige nemID, forklarer en tidligere ansat over for 'Operation X'.

Og da 'Operation X' opsøger Dion Brockdorff erkender han det også selv. Men hvad der er blevet af millionerne, kan han ikke huske.

- Jeg kan kun gisne, siger Dion Brockdorff.

Tror du, det er en forklaring, der holder i retten? spørger Morten Spiegelhauer.

- Nej, svarer Dion Brockdorff.

