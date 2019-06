Radikale Venstre stormer frem i ghetto-område

Onsdagens folketingsvalg bød på jubel og store smil fra Radikale Venstre. Partiet løb med 8,6 procent af stemmerne på landsplan og fordoblede dermed sine mandater.

Overalt i Danmark blev der sat kryds ved partiet med Morten Østergaard i front. Men især i landets ghettoområder har de radikale overtaget stemmeboksene.

I boligområdet Gellerup i det vestlige Aarhus stemte 34,2 procent af vælgerne på partiet. Det er en fremgang på 29 procentpoint siden valget i 2015 og gjorde de radikale til det største parti på valgstedet.

Her kan du se, hvordan stemmerne fordelte sig i Gellerupparken i det vestlige Aarhus.

Radikales rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus, Rabih Azad-Ahmad, glæder sig over partiets fremgang. Ifølge ham har andre partiers skrappe retorik på udlændingeområdet medvirket til, at beboerne i området er kommet op af sofaerne.

- Det har gjort, at folk bliver bekymrede for deres liv her og fremtiden for dem selv og deres børn, siger han.

Læs også Islamistisk organisation vil påvirke valg: Stem ikke, Gellerup!

Vendes blikket mod Radikale Venstres politik, mener rådmanden, at især opgøret med symbolpolitiken har givet et rygstød blandt vælgerne.

- Vi har fokus på de reelle udfordringer i samfundet som klima, skole og børn og unge. Og vi har en humanistisk tilgang til flygtninge og folk, der er i nød.

Partiet har også oplevet stor fremgang i flere andre ghettoområder, blandt andet i Vollsmose i Odense og i Mjølnerparken i København.