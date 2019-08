Prognose: Sommeren vender tilbage

Det er alt for tidligt at erklære sommeren forbi. Det kræver blot en enkelt dag med over 25 grader, og så har vi en sommerdag. Meget tyder på, at det kommer til at ske i næste uge.

- Alt håb er bestemt ikke ude. Tværtimod er der flere og flere prognoser, der peger på, at vi får mellem 25 og måske helt op til 28 grader hen mod næste weekend, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Sebastian Pelt understreger, at der er en betydelig usikkerhed ved prognoserne, når de går så langt frem. Det er dog meget sandsynligt, at der vil komme et højtryk tæt på Danmark, og at det vil føre til højere temperaturer.

Hvor meget solskin sensommeren vil føre med sig er endnu uvist, men måske der kan blive til en sidste tur til stranden. Her er det Ballen Strand på Samsø.

Forøgede solchancer

Højtrykket forventes at blive liggende nogle dage. Der er endnu ikke noget bud på, hvor meget sol det eventuelt vil føre med sig, men det vil forøge solchancerne over Danmark.

- Det vil på ingen måde være usædvanligt, hvis vi får flere sommerdage i år. Sidste år havde vi årets sidste sommerdag fem uger senere end nu, fortæller Sebastian Pelt.

Indtil højtrykket for alvor sætter ind, vil det nuværende regnfulde og lidt blæsende vejr fortsætte et godt stykke ind i næste uge.

Der har gennem den sidste uges tid været temperaturer oppe omkring de 20 grader, men også flere skybrud og skypumper. Og det kan blive endnu mere blæsende og vådt, inden vejret vender.

- Det ser ud som endnu en uges tid med almindeligt dansk sommervejr, og så tyder meget på, at det bliver varmere og mere sommerligt, når vi kommer hen til 23. eller 24. august, fortæller Sebastian Pelt.