Prognose: Det solrige og varme vejr fortsætter resten af august

Vi har nærmest vænnet os til, at det er helt normalt med varmt og solrigt vejr denne sommer, og meget tyder på, at vi sagtens kan fortsætte med at købe solcreme og pudse solbrillerne resten af august.

Holder de seneste prognoser stik, kan vi nemlig se frem til en august, der bliver både tørrere, varmere og mere solrig end normalt.

Hele sommeren, ja, faktisk også optakten i maj, har været præget af højtryk tæt på Danmark. Det har holdt lavtryk og fronter på god afstand af os, og dermed har det været småt med nedbør. Til gengæld har solen skinnet rekordmeget, temperaturen har været i top, og nedbøren har været særdeles begrænset.

På baggrund af DMI’s seneste månedsprognose for august har vi sammen med de aktuelle prognoser for den kommende uges tid stykket et forventet forløb sammen frem til og med uge 34.

Atlanterhavsluft tager toppen af sommervarmen de kommende dage

Højtrykket over os er i øjeblikket svækket, og lidt køligere luft siver ind fra vest og nordvest. Det har taget toppen af den tropevarme, vi har haft den seneste tid.

Varmen som sådan består dog de næste par dage med temperaturer over 25 grader de varmeste steder, og det vil typisk være mod øst og sydøst.

Højtrykket over Danmark viger hen over weekenden, så vi en overgang får koldere luft ind fra Nordatlanten. Varmen ser dog ud til at vende tilbage. Og det kan regn- og tordenbyger også gøre om en uge. Foto: TV 2 Vejret

Søndag og mandag kan vi dog få noget af det køligste vejr i lang tid med blot 17-23 som den typiske temperatur, når det blæser op fra nordvest og vest med luft ude fra Nordatlanten.

Uge 32 er den mest usikre uge

Udgangspunktet for den næste uge er således den kølige vind fra nordvest og vest på kanten af et højtryk over de britiske øer.

Højtrykket ser imidlertid ud til at vige, så et lavtryk kan blive dannet lige vest for Danmark. Det kan trække meget varm og siden også ustabil luft op over os midt i næste uge, og siden kan regn og skyer blæse ind over os vestfra i forbindelse med, at lavtrykket og de tilhørende fronter passerer.

Dermed ligner det en tirsdag og onsdag med sol og op til omkring 30 grader, inden regn- og tordenbyger og flere skyer kan komme på dagsordenen.

En kombination af varm og fugtig luft og lavtryk kan give tordenbyger i den sidste halvdel af næste uge. Foto: Thomas Bach / Seerfoto

Detaljerne er imidlertid ret usikre, som det ofte er med varm og ustabil luft og lavtryk om sommeren. Meget tyder dog på, at det igen bliver varmere efter de relativt kølige dage søndag og mandag.

Lavtryk og fronter tager igen en kurs langt uden om Danmark

Uge 33 og 34 ser ud til at blive højtryksprægede igen efter en noget ustadig uge 32.

Dermed holder lavtryk og fronter sig igen på afstand af Danmark, og hvis det bliver, som prognoserne spår, kan vi igen se frem til solrigt, varmt og ret tørt vejr. Inden regn- og tordenbyger så meget vel kan afslutte måneden med skybrud, som vi ofte har set det før, når sommeren går på hæld.

Langtidsprognoser fanger overordnede tendenser

Vejret er af natur kaotisk, og detaljer er vanskelige at forudsige, når vi kommer mere end fem dage frem i tid. Man kan imidlertid forudsige generelle tendenser i vejret de næste tre til fire uger med rimelig succes.

Man må dog ofte tage til takke med brede vendinger som i prognosen herover med, at vejret først er højtrykspræget, siden lavtrykspræget og slutteligt højtrykspræget igen. Med de typiske vejrtyper, der følger med højtryk og lavtryk.

Uanset hvordan august så ender, vil de fleste dog nok komme til at huske tilbage på sommeren 2018 som en af de varmeste og mest solrige i mands minde.