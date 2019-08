Politiet truer med bøder på flere tusind kroner under Tall Ship Races

Aarhus lægger lige nu by til den traditionsrige kapsejlads Tall Ships Races, der med sine 52 sejlskibe har indtaget området omkring havnen.

Men mange lystsejlere har ikke kunnet dy sig og er imod reglerne sejlet helt tæt på de flotte skibe. Det får nu politiet til at true med bøder.

I værste fald kan det koste 6000 kroner, hvis man generer skibstrafikken i havnen, lyder det fra myndigheden, som har måttet gelejde mindst 25 små både væk fra inderhavnen med sin hurtigtsejlende gummibåd.

- Det er ikke lovligt at sejle ind i inderhavnen, hverken til dagligt eller til Tall Ship Races, så vi har en maritim indsats derude, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Michael Ørum Møldrup til TV 2.

Forventer stor trængsel lørdag

De mange lystbåde har været til stor gene for politiets øvrige arbejde i havnen, men truslen om bøder er også for sikkerhedens skyld, lyder det fra politiets indsatsleder på stedet, politiassistent Jan Hem.

- De (lystsejlerne red.) er med stor sandsynlighed blot nysgerrige. Det er hr. og fru Danmark, der gerne vil have sig en oplevelse. Men blandt de gæstende skibe er der fartøjer, som har status som flådefartøjer, og der bliver altså nødt til at være kontrol med, hvem der nærmer sig dem, siger han til Aarhus Stiftstidende.

Da Tall Ship Races var i Aalborg i sidste måned trak det mere end 500.000 gæster, og siden skibene ankom til Aarhus torsdag, har der da også været stor interesse i Danmarks næststørste by.

Skibene, som kommer fra 19 forskellige lande og er fra 30 til 300 fod, har været et så stort tilløbstykke, at havnens nærgående lystbåde ikke har været politiets eneste hovedpine. Begivenheden har der også skabt store trafikale problemer.

- Det har været kaotisk, og derfor har vi fået stor hjælp fra hjemmeværnet, som har dirigeret trafikken til Tall Ship Races siden fredag, siger Michael Ørum Møldrup om området omkring Mindet og Dokk1.

- Alle har ønsket at komme så tæt på som muligt, og så er det jo klart, at der opstår en flaskehals, tilføjer han.

Særligt lørdag eftermiddag forventer politiet, at der kan blive trafikprop i det indre Aarhus som følge af de mange besøgende.

- Det er godt vejr, så vi forventer, at tilstrømningen spidser meget til. Derfor anbefaler vi alle, der skal derhen, at de parkerer uden for centrum og i stedet tager offentlig transport som bus eller letbane, cykler eller går til begivenheden, siger han.

På den måde slipper gæsterne for at sidde i kø, og så kan de i stedet nyde synet af de mange skole- og øvelsesskibe i kapsejladsen, som er blevet afholdt i de europæiske farvande siden 1956.

Aarhus Havn er sejladsens sluthavn, og alle skibe vil være inde i weekenden. Politiet understreger derfor, at bødetruslen til vands gælder helt til søndag.