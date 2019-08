Politiet opgav at opklare indbrud efter otte dage: - Man kan lige så godt lade være med at anmelde det

I december sidste år havde kørelærer Claus Nielsen fra Silkeborg indbrud. Tyvene stjal 23.500 kroner og en slikautomat. Claus Nielsen var selv på ferie, men hans kolleger anmeldte med det samme indbruddet til politiet.

- De sendte et brev, otte dage efter vi havde anmeldt indbruddet, hvor de skrev, at de henlagde sagen. De anså det som formålsløst at efterforske den, siger Claus Nielsen til TV 2.

Claus Nielsen er blot en af de mange danskere, der må sande, at politiet opgiver at opklare indbrud i deres hjem.

Sidste år blev der anmeldt omkring 54.800 indbrud. Kun fem procent af indbruddene - eller et ud af tyve - bliver opklaret.

Politiet brugte i snit cirka fem timers efterforskning per sag, oplyser Rigspolitiet ifølge Politiken. Det er for lidt, mener Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.

- Der bliver desværre lagt efterforskning på hylden, som kunne føre til opklaring, hvis vi blot havde mere tid. Men sådan er virkeligheden i mange kredse, og det er aldrig sjovt, for i sidste ende går det ud over borgerne, siger han til Politiken.

- Det er vigtigt at sager, der kan opklares, bliver opklaret, siger Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.

Til TV 2 siger han, at det er vigtigt, at befolkningen har tillid til, politiet rent faktisk har vilje og evne til at opklare den kriminalitet, borgerne er udsat for.

- Det er enormt vigtigt i et retssamfund, at hvis der er en sag, som kan opklares, så bliver den som udgangspunkt opklaret, siger Claus Oxfeldt. Han bryder sig ikke om at se private vagtværn på arbejde i forretninger.

- Man må have en forventning om, at politiet opklarer de her sager, siger Oxfeldt.

Skaarup og Khader vil have mere politi

Både Peter Skaarup, retsfordfører for Dansk Folkeparti, og Naser Khader, retsordfører for De Konservative, mener ifølge Politiken, at politiet skal tilføres flere betjente. Skaarup mener, politiet har en "katastrofal mangel på mandskab".

Avisen har ikke fået justitsminister Nick Hækkerup (S) i tale, men Socialdemokraternes retsordfører, Jeppe Bruus, siger, at det er op til politiet at vurdere, om fem timer per indbrud er nok til opklaring.

- Der er rigtig mange opgaver, som politiet varetager, hvor de er presset på ressourcer. Man er nødt til at se det i sammenhæng, siger han til Politiken.

I Silkeborg er Claus Nielsen meget skuffet over, at politiet har valgt at henlægge hans sag.

- Man kan lige så godt lade være med at anmelde det. For man får jo ikke noget ud af det, siger han.