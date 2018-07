Politiet kommer med opsang efter 345 spritbilister i sommervarmen

En kølig øl i strandkanten. Et godt glas rødvin til de sydende bøffer på grillen eller et par drinks med vennerne i parken.

Specielt i den danske sommervarme kan fristelsen for spiritus være stor, men indtag af alkohol og det at køre bil er to ting, der ikke rimer på hinanden.

Sommeren er nemlig højsæson for spritkørsel, og i løbet af de første 18 dage af juli i år har politiet allerede sigtet 345 personer for spirituskørsel. Det er mere end i den sammenlignelige periode i julefrokostmåneden fra den 1. december til 18. december 2017, hvor 303 personer blev taget med for meget alkohol i blodet.

Det med at begynde at udregne, hvornår man kan køre, det er umuligt. Man ved ikke, hvordan ens krop forbrænder alkoholen på dagen. Christian Berthelsen, politiassistent, Nationalt Færdselscenter

Det oplyser Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Nationalt Færdselscenter, til TV 2.

Politiet oplyser, at man på landsplan i gennemsnit tager 460 personer for spirituskørsel hver måned, og med de mange spiritusfangster indtil videre i juli opfordrer politiet nu danskerne til at holde ekstra meget øje med, hvor meget alkohol de indtager, inden de sætter sig bag rattet.

Bliver overrasket

Politiassistent Christian Berthelsen fra Nationalt Færdselscenter siger, at mange bilister bliver overraskede over, hvor lidt alkohol der skal til for at bryde promillegrænsen på 0,5.

- Mange er ikke klar over, at de har fået for meget at drikke. De har måske siddet til en grillfest, hvor der er kommet lidt for meget vin indenbords, og så tror man, at man kan køre hjem.

Han forklarer, at politiet oplever to grupper af spiritusbilister.

Alkoholproblemer rammer ikke kun den, der drikker, men også de pårørende. Erik Linde, souschef, Alkohol & Samfund

En gruppe, der gør det bevidst og en anden gruppe, der ikke lige var opmærksom på, at der kom for meget alkohol i blodet.

En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden foretaget blandt 1.400 bilister i april 2017 viste, at cirka 15 procent af danskerne en enkelt gang eller flere har kørt bil på trods af, at man var i tvivl om, hvorvidt man havde drukket mere end det tilladte.

Alkohol og trafik hænger ikke sammen

Christian Berthelsen mener, at de 345 personer, der allerede nu i juli er sigtet for spirituskørsel, er alt for mange.

Derfor kommer han med en opfordring til danskere, der hygger sig i sommervarmen med alkohol.

- Selvfølgelig skal man tage ud at hygge sig og drikke det alkohol, man har lyst til, men så bør man lade bilen stå eller aftale, hvem der kører hjem. Alternativt skal der findes en anden måde at komme hjem på, siger Christian Berthelsen og tilføjer:

- Alkohol og trafik er absolut ikke nogen god kombination. Hvis man skal køre bil, så lad være med at drikke, siger politiassistenten.

Mange kvæstet i trafikken over sommeren

Hos Nationalt Færdselscenter fastslår politiassistenten dog, at man ikke kan bero på beregninger i forhold til, hvornår man kan køre bil efter et par enkelte glas rødvin.

- Det med at begynde at udregne, hvornår man kan køre, det er umuligt. Man ved ikke, hvordan ens krop forbrænder alkoholen på dagen, siger Christian Berthelsen.

Han slår samtidig fast, at man rent faktisk kan blive taget for spirituskørsel, selvom man ikke har en for høj promille. For hvis man havner i et uheld, og politiet kan påvise, at man ikke har kunnet føre sit køretøj på betryggedende vis, så klapper fælden.

Ulykkestal i perioden 2013-2017 fra Vejdirektoratet viser, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i ulykker med spirituspåvirkede førere af motoriserede køretøjer fordelt på de enkelte måneder topper i oktober. Herefter følger sommermånederne juni og juli på de efterfølgende pladser i den kedelige statistik, hvor der i alt har været henholdsvis 101 og 91 registrerede tilfælde over de fem år.

Alkoholproblemer rammer også de pårørende

Erik Linde, der er souschef for Alkohol & Samfund, bekræfter over for TV 2, at sommerperioden gør, at danskerne er tilbøjlige til at hælde lidt ekstra vin og øl i glassene.

- Vi drikker mere om sommeren, end vi gør til jul på grund af, at der er langt flere sociale begivenheder, hvor alkohol indgår. Og så er der en promille af danskerne, der desværre ikke kan lade bilen stå, siger han.

Souschefen oplyser, at man ser et stigende antal borgere, der henvender sig til Alkohol & Samfund i sommerperioden, for når man har et alkoholproblem, og miljøet er ekstra ”vådt” i en periode, så bliver alkoholproblemerne blot større og mere tydelige, fortæller han.

- Alkoholproblemer rammer ikke kun den, der drikker, men også de pårørende. Mere end halvdelen af danskerne kender en, der drikker for meget, slår Erik Linde fast.

Han er helt enig med politiet i, at rådet til danskerne skal være ikke at blande alkohol og kørsel. For når vi drikker alkohol, så bliver både reaktionsevnen og dømmekraften dårligere. Det sidste er ekstra problematisk, for dermed bliver man dårligere til at bedømme, om man er ædru nok til at køre bil, mener souschefen.

Erik Linde har derfor ét godt råd til de tørstige danskere til grillfesterne i sommervarmen.

- Husk at servere rigeligt med drikke uden alkohol - de alkoholfrie drikke vælter frem, siger Erik Linde.