Pludseligt vejrskift skabte stort uheld på Jyllandsringen

Det ene øjeblik skinnede solen ned på Jyllandsringen, og det næste øjeblik stod regnen ned i tykke stråler.

Det blev dyrt for næste alle kørere i et DS3-løb, der blev kørt lørdag eftermiddag. Ingen af dem var nemlig klar til, at der pludselig kom regnvejr, og ingen af dem havde dæk på til våd asfalt.

Kørerne bragede derfor ind i væggen og ind i hinanden. Det skete med så stor fart, at flere af bilerne væltede oven på hinanden.

Det er et kaos af biler. De fløj simpelthen bare af alle sammen, og de kunne ikke nå at forberede sig på det. Det startede med et par stykker, men så kom resten bragende efterfølgende. Ulrik Jönsson, motorsportskommentator, TV 2 SPORT

Slap med knubs

Stort set alle kørere slap med knubs, men der var én enkelt kører, der måtte en tur forbi Silkeborg Sygehus efter uheldet.

Det var norske Thomas Faraas, der dog er sluppet med et par bøjede ribben.

Det tog næsten 50 minutter af få ryddet banen, og da DTC-racerne skulle ud efterfølgende, havde de fået regnvejsdæk på.

DS3 er Danmarks eneste mærkeklasse, hvor der køres med identiske, let modificerede Citroën DS3-racerbiler. At bilerne er identiske, er medvirkende til, at det i bund og grund er den bedste kører, som til sidst står som vinder i klasse.

Ronnie Bremer vandt DTC-løbet.