Peter Ingemanns far var millionær og alkoholiker - men hans liv var en kamp for at bevise noget helt andet

Preben Rasmussen fandt paradoksalt nok en enorm produktiv og stabil side i sig selv efter den opslidende retssag. Han ville igen bevise for sig selv, sin nye kæreste og sine børn, at han kunne banke en forretning op igen.

Og det gjorde han flere gange.

Han skaffede penge til at købe et stykke jord i Jegum i Vestjylland og byggede en håndfuld billige sommerhuse. Det gav ham fundamentet til det næste eventyr 100 kilometer derfra i Vejlby Klit.

Der overtalte han en bondemand til at sælge et stykke land ned til vandet. Her opførte han 155 sommerhuse. Et hus tog kun én uge at opføre. Fra fundament til møbleret og indflytningsklart.

Bondemanden William var ikke meget for at sælge sin jord. Men med et helt særligt sælgergen, en håndfuld øl og nogle Underberg-snaps lykkedes det Preben Rasmussen at overtale ham. Her ses de under forhandlingerne i klitterne ved Vejlby Klit. Foto: Privat

Alle til priser som den voksende middelklasse kunne betale, og i 1986 solgte de som varmt brød.

Det var solid økonomisk timing. Lønningerne steg i samfundet, og det blev populært at udleje sit sommerhus og derved få det hele til at løbe rundt.

- Min far mente, at sommerhuse ikke behøvede at være så dyre. Alle skulle have glæde af det, fortæller Peter Ingemann.

Det betød også, at Preben kunne sælge mange flere huse, hvor de lod Prebens firma udleje sommerhuset for en provision af indtægterne. Det var en sport igen, og Peter Ingemann var stolt af sin far.

Preben Rasmussen holdt en kort tale ved åbningen af Rim Rømø Feriecenter. Foto: TV SYD

Få år tidligere havde Preben ikke penge til at opvarme gården Birkhede. Nu rullede millionerne ind igen. Og den enorme pool på gården kunne igen varmes op.

Det var Preben Rasmussen, når han var allerbedst. Charmerende, intellektuel, visionær og driftig.

Han investerede sine millioner i et feriecenter på Rømø. Udvidede det fra 57 til 207 ferielejligheder, og Rim Rømø blev Danmarks største feriecenter. Ved åbningen var pressen talstærkt til stede, og Preben Rasmussen hyrede en fotograf til at filme det hele. Der var musikant med keyboard, grillkyllinger, klip af det røde bånd, en velklædt Preben Rasmussen, og midt i det hele lyste en dreng op i et kridhvidt jakkesæt.

Det var Peter Ingemann.

Peter Ingemann i hvidt konfirmationstøj lyser op på optagelserne fra åbningen af Rim Rømø Feriecenter. Foto: TV SYD

Salget af ferielejlighederne stak af og sendte atter millioner ned i lommen på den tidligere knækkede forretningsmand. Han higede efter anerkendelse, og i 1987 blev han hyldet som manden, der skabte Danmarks største feriecenter.

Han festede stadig, men der gik måneder mellem de rigtig hårde drukture.

I 1988 inviterede Preben sine børn med til Amerika. På den ferie gjorde Preben Rasmussen et skelsættende køb. Han købte en revolver. En seksløber med tromle til patronerne, som han smuglede hjem med Peter og Lene. Det var, før flyselskaber blev hysteriske med sikkerhedskontrol.

Tilbage på Birkhede samledes familien og prøveskød revolveren. Den virkede.

Familien til Peter Ingemanns konfirmation. Det hvide jakkesæt blev brugt igen, når Peter Ingemann skulle være fin til sin fars receptioner. Foto: Privat

På det tidspunkt var Preben også hotelkonge. Han havde opført og drev tre hoteller i Slettestrand, Aabybro og Hammel. Men en episode en aften i 1988 gjorde, at han tiltrak sig dårlig opmærksomhed og blev sortlistet af bankerne.

Med en promille på 2,58 forlod han sin bil på togskinnerne på vej hjem til Birkhede. Toget ramte bilen, krøllede den sammen og klaskede den tværs over skinnerne. Toget blev afsporet, men ingen kom noget til.

Preben blev anholdt kort efter. De fleste ville have besvimet, før de kunne drikke sig til den promille. Men Preben var hærdet.

Det var de forbrydere, som han skulle ind og sidde med i fængslet, også. Dommeren gav ham 60 dages fængsel, og han fik telefon og telefax med i cellen, så han kunne passe de tre hoteller, han byggede efter feriecentret.

Men hotellerne gik dårligt, og han måtte af med dem. Fra fængslet fik Preben kontakt til svenske investorer, som ikke anede, at de forhandlede med en mand i fængsel. De købte hotellerne. Det lykkedes. Familien nåede lige at tro på salget. Preben fik 10 millioner ind på kontoen.

Pressen skrev historien om Preben, da han i en brandert afsporede et tog ved at parkere sin bil på skinnerne. Foto: Privat

Preben havde gjort det igen!

Men investorerne gik konkurs, og handlen gik i vasken. Kort efter røg hotellerne på tvangsauktion.

For anden gang mistede han enormt mange penge og følte en skyld over, at mange igen mistede deres arbejde.

Sammen med skilsmissen var det et afgørende knæk i Prebens liv. Peter Ingemann hjalp med at tømme hotellerne for inventar, som blev solgt til højestbydende.

Hans drikkeri eskalerede nu for alvor. Han blandede skummetmælk og vodka, fordi det var mildere for maven, når der skulle meget ned. Nogle gange kunne mælken i glasset være gennemsigtig af vodka.

Få år senere åbnede han grillbaren West-å ved Spjald i Jylland.