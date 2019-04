Pas på solen - den er skarp som i august

Solrigt og lunt påskevejr indbyder til gåture og ophold ude i det fri, men vi risikerer at få røde næser, ører eller isser, hvis ikke solcremen kommer i brug.

Solens ultraviolette stråler er nemlig så intense, at de skadelige af dem, uv-b-strålerne, kan give forbrændinger.

Med et uv-indeks på mellem 3,6 og 3,9 i dag, når solen står højest på himlen, er vi nemlig oppe i det moderate område, som går fra 3 til 6, og Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man beskytter sig i solen, når indekset er over 3.

I Danmark er det typisk i tidsrummet mellem klokken 12 og 15 fra april til september måned, at uv-indekset er højt.

Husk solcremen her i påsken, hvor temperaturen vil komme op på næsten 20 grader og der vil komme masser af sol. Foto: Kristoffer Juel Poulsen - Ritzau Scanpix

Solen er skarp som i august

Grunden til at solen nu er kraftig finder vi højt oppe over os. Oppe i stratosfæren i 15 til 35 kilometers højde, hvor ozonlaget ligger.

Ozonlaget virker som et filter for de skadelige stråler fra solen, så når laget er tyndt, er intensiteten af disse stråler høj.

Prognoser for ozonlaget viser, at det i øjeblikket er 10 til 15 procent tyndere end normalt over Danmark, og i morgen bliver det endda endnu tyndere.

Prognose for ozonlagets afvigelse fra den normale tykkelse i procent. Foto: NCEP/Environment Canada

Desuden er vi blot to måneder fra årets længste dag, hvor solen er kraftigst, så solens styrke og højde på himlen svarer til det, vi finder i slutningen af august.

Vores hud har imidlertid ikke vænnet sig til solen endnu, så derfor bider den mere på os nu, end den gør sidst på sommeren.

Uv-indekset når op på cirka 7 i højsommeren herhjemme, mens det maksimale niveau ved ækvator er 15.

Der findes et hav af forskellige former for solcremer. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix