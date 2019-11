Pas på når du kører på arbejde i morgen: Tæt tåge og risiko for glatte veje

Det er formentlig klogt at tage hjemmefra i god tid, hvis man skal med bil til arbejde eller skole torsdag morgen.

Ifølge TV 2 Vejret er der risiko for lokal tåge samt glatte veje i hele landet - og dermed også Østjylland.

Risikoen for glatte veje forværres af de seneste dages regn, der har efterladt mange våde vejstrækninger.

- Skyerne er med til at holde på varmen, og derfor falder temperaturen de steder, hvor det klarer op i nat. De steder, hvor temperaturen falder til under frysepunktet, er der risiko for, at vandet på vejen fryser til is og gør dem meget glatte, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Risikoen for glatte veje aftager i løbet af formiddagen i det meste af landet bortset fra i det sydlige Jylland.

Tirsdag aften faldt den første sne. Torsdag morgen skal man holde øje med glatte veje. Foto: Silje Toy‎ - seerbillede

Risiko for rimglatte veje

Udsigten til tæt tåge har fået TV 2 Vejret til at udsende varsel for det sydlige Jylland. Varslet fremgår af TV 2 Vejrets app. Ud over den tætte tåge er der også risiko for rimglatte veje.

- Efter en kold novemberdag venter os en nat, hvor man især i den sydlige del af Jylland kan få temperaturer et godt stykke under frysepunktet, fortæller meteorolog Sebastian Pelt.

De steder, hvor temperaturen falder til under frysepunktet, er der risiko for, at vandet på vejen fryser til is. Sebastian Pelt, meteorolog, TV 2 Vejret

Kold luft kan indeholde mindre fugt end varm, og derfor fortættes fugten til små dråber i takt med, at temperaturen falder. Når dette sker i frostvejr, kan der dannes såkaldt rimtåge.

Rimtågen består af bittesmå, underafkølede vanddråber. Underafkølet betyder, at de er flydende, selvom deres temperatur er under frysepunktet.

- De underafkølede dråber er meget ustabile og fryser til is, så snart de rammer en overflade som for eksempel en vej. Derfor medfører rimtåge risiko for rimglatte veje, forklarer Sebastian Pelt.

Der er risiko for tæt tåge med en sigtbarhed på under 100 meter, og den er størst i den sydlige del af Jylland, hvor tågen nogle steder kan dannes allerede i nattetimerne og kan blive liggende et langt stykke op ad torsdag formiddag.