To par vandt ikke drømmeboligen i Randers: - Enormt sørgeligt, men vi har ny plan

Konfettien fløj ud over Ida Holm og Mads Taiki Pedersen, da værten Emil Thorup onsdag udråbte dem som årets vindere af TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Dermed kan parret nu kalde det hus, de har knoklet på i syv uger, for deres hjem. Et hus i Randers til en værdi af 2,6 millioner kroner.

Det betød dog samtidig, at de to øvrige par i programmet måtte se deres drøm glide ud af hænderne. Nemlig Sif og Mathias samt randrusianske Lourdes og Nicolai.

- Vi er da skuffede, men alligevel også lettede, og vi kan samtidig også glæde os på Mads og Idas vegne. Så det er en masse følelser i en stor pærevælling, siger Nicolai Manco til TV 2 efter finalen.

- Selvom vi ikke har vundet huset, kan vi kigge tilbage med en lettelse over, at vi ikke faldt helt igennem, siger Lourdes Manco. Foto: Kasper Søby / TV 2

Fortryder I, at I deltog?

Lourdes Manco under ligesom sin mand Ida og Mads at vinde. Og selvom det ikke blev til en sejr, ser de begge tilbage på de gode minder og idéer, de fik undervejs.

- Det har været en mega hård, men fed oplevelse at være med i 'Nybyggerne'. Der har været mangel på søvn og mindre tid med ungerne, men det har været det hele værd, selvom vi ikke har vundet, siger Lourdes Manco.

Men hvad skal der så ske nu for parret fra grønt hus?

Har sagt jobbet op

Svaret lyder, at de skal tilbage til hverdagen med familieliv og jobs – pånær Lourdes, der har sagt sit job som familiekonsulent op. Hun vil i stedet arbejde med indretning og rådgivning i parrets fælles virksomhed, som Nicolai også gør ved siden af sit job som handikaphjælper.

- Vi kan godt lide at designe selv og bygge selv, så må vi se, hvad der kan komme ud af det, siger Nicolai Manco.

I alt fire par kæmpede om nøglerne til deres nybyggede drømmebolig. Parret i gult hus - Mads og Ida - endte med at vinde. Foto: TY 2

Sif og Mathias: - De får det dejligt her

Hos Sif og Mathias er der heller ingen sure miner at spore efter finalen i 'Nybyggerne'. Noget, de selv tror handler om det tætte bånd, som de tre par har fået til hinanden under optagelserne.

- Jeg under virkelig Mads og Ida, at det er deres hus, og jeg tror, de får det så dejligt og godt her, siger Sif Steendahl Grandorf.

Der har været mangel på søvn og mindre tid med ungerne, men det har været det hele værd. Lourdes Manco, deltager i 'Nybyggerne', Randers

Selv drømmer hun om fremadrettet at arbejde med at indrette, designe og bygge møbler. Derfor har hun valgt at blive selvstændig – og så afventer hun lige nu, hvad deres næste boligeventyr skal være.

- At det ikke blev vores hus, er jo enormt sørgeligt, men jeg glæder simpelthen så meget til, at vi skal finde vores eget hus og gøre det igen, siger hun.

- Det hele gik vanvittig hurtigt. Jeg havde forestillet mig, at sekunderne ville trække ud, og det ville blive slowmotion-agtigt, men det gjorde det overhovedet ikke, siger Sif om minutterne inden afgørelsen. Foto: Kasper Søby / TV 2

Fra Randers-hus til Vesterbro-lejlighed

Det samme gør hendes kæreste Mathias Ebbesen Jensen. Han fortæller, at det i sin tid var Sif, der lokkede og overtalte ham til at være med i 'Nybyggerne'. Noget, han ikke har fortrudt siden.

- Jeg havde regnet med, at det ville blive syv hårde og lidt irriterende uger. Men det er virkelig vokset på mig, og jeg har bare haft en fest. Det har været vidunderligt at gå side om side med sin makker på den måde, siger Mathias Ebbesen Jensen.

Parret skal nu tilbage til deres lejlighed på Vesterbro i København. Her ved de, at det allerede nu bliver svært at vænne sig til de færre kvadratmeter og den manglende have.

- Jeg savner plads og at kunne åbne en dør. Så mon ikke vi skal videre en dag. Lige nu skal vi tilbage til hverdagen med den her gode oplevelse, siger Sif Steendahl Grandorf.