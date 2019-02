Par udgår halvvejs i TV 2-programmet 'Nybyggerne'

Over ni programmer skulle fire par kæmpe med at færdigbygge og indrette et helt hus. Men fra næste uge bliver TV 2-programmet 'Nybyggerne' uden Stine og Kenneth fra blåt hus.

Dermed er der kun tre par tilbage i konkurrencen om at vinde et rækkehus i Randers-bydelen Dronningborg til en værdi af 2,6 millioner kroner.

For Stine og Kenneth kommer afskeden halvvejs inde i programmet.

Det var bare mega hårdt, og så indså vi, at hvis vi ikke kunne yde den indsats, der skulle til, ville vi ikke nå i mål. Opgavens mængde var stor, og deadlines var korte. Stine Tranekjær, blåt hus

- Under optagelserne til program fire fandt vi ud af, at Stine var gravid. Det kom bag på os, men var samtidig med til at forklare rigtig meget, blandt andet hvorfor Stine havde været så træt og havde haft kvalme, siger Kenneth Gyde Poulsen i dag og tilføjer:

- Det er virkelig glædeligt, at Stine er gravid. Vi er dog ærgerlige over at forlade programmet i utide, siger han.

01:58 VIDEO: Værten på programmet, Emil Thorup, sagde i september sidste år, at det er en gave for Randers, at programmet bliver optaget her. Luk video

For hårdt arbejde

Parret udgår, efter at de i flere dage har arbejdet på badeværelset. Et rum, som de ikke nåede at gøre færdigt.

Læs også Fire par kæmper om vild tv-gevinst til 2,6 millioner kroner

- Det var bare mega hårdt, og så indså vi, at hvis vi ikke kunne yde den indsats, der skulle til, ville vi ikke nå i mål. Opgavens mængde var stor, og deadlines var korte, siger Stine Tranekjær, der frygtede, at det hårde fysiske arbejde med huset kunne medføre en spontan abort.

Kenneth og Stine nåede dermed kun at lave soveværelset, haven, de to ekstraværelser og til sidst badeværelset. Undervejs i programmerne fik de flere gange ros af dommerne for deres kreative løsninger.

Stine og Kenneth under arbejdet med soveværelset i program 1. Foto: André Blinkilde / TV 2

Ifølge parret var det dog mange af de løsninger, der tog meget tid og mange kræfter.

- Som man ser i programmet, så var det svært for os at nå alt det, vi gerne ville. Det var en svær øvelse at sige: Skal vi gå på kompromis med det, vi synes er spændende for at nå at lave noget middelmådigt, eller skal vi jagte den idé, vi har, og se om vi kan blive færdige, siger Kenneth Gyde Poulsen.

Tre par arbejder videre

Det er første gang i programmets historie, at et par udgår under optagelserne.

Parrenes videre færd i konkurrencen om at vinde huset bliver jo hverken mindre hårdt eller spændende, fordi de kun er tre par i finalen. Stine Lundbak Ravn, programredaktør

Hos TV 2 har programredaktør Stine Lundbak Ravn følgende kommentar til, at der nu kun er tre par tilbage i programmet:

- Jeg glæder mig på Stine og Kenneths vegne over, at de venter barn – og selvom vi nu sadler om fra fire til tre par i programmerne, kan seerne se frem til at komme endnu tættere på Sif og Mathias, Ida og Mads og Lourdes og Nicolai. Parrenes videre færd i konkurrencen om at vinde huset bliver jo hverken mindre hårdt eller spændende, fordi de kun er tre par i finalen, siger hun til TV 2.

Seerne bestemmer vinder

De resterende tre par fortsætter konkurrencen om at vinde et hus til en værdi af 2,6 millioner kroner. De mangler på nuværende tidspunkt at lave køkken, forhave, spisestue og entré, bryggers, toilet nummer 2 og stue.

Læs også Nye boliger i Randers får æbletræer fra regnskoven i haven

Indtil nu har Ida og Mads fra gult hus vundet to ugekonkurrencer, mens Lourdes og Nicolai fra grønt hus samt Sif og Mathias fra rødt hus har vundet en hver. Kigger man på parrenes byggekonto, har Sif og Mathias flest penge tilbage, mens Lourdes og Nicolai har færrest penge.

Hvem der vinder et hus i sidste ende, bestemmer seerne ved en live-afstemning efter program ni i finalen 27. marts 2019.