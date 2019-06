Pæn torsdag kan ende med kraftige byger - igen

Efter et kraftigt uvejr ramte Danmark onsdag aften med mange lynnedslag og skybrud, venter der i første omgang en pæn og relativt rolig torsdag.

For en stund er det lidt køligere luft, som blæser ind over Danmark fra sydvest, men til trods for det, så kan temperaturerne alligevel stige til 20-21 grader i løbet af eftermiddagen.

Vejrsituationen torsdag eftermiddag. I den nordøstlige del af Jylland kan der dannes byger der lokalt kan være kraftige og med torden. Foto: TV 2 Vejret

Luften i større højde er dog væsentligt koldere, og når kold luft blæser ind over en varm overflade, så bliver atmosfæren instabil.

Det skyldes, at den kolde, tunge luft gerne vil bytte plads med den varme og lette luft nær overfladen. Det skaber voldsomme bevægelser, som giver bygeskyer, der kan blive kraftige.

Lille risiko for skybrud og torden

Det meste af torsdagen bliver det dog ganske hæderligt vejr med god plads til at se solen, men i eftermiddagens løb kan der dannes byger over Jylland.

Navnlig over den nordøstlige del af Jylland kan bygerne vokse sig større og måske blive med torden. Derudover er der også en lille risiko for, at bygerne kan være med skybrud.

TV 2 Vejret har udsendt varsel om risiko for skybrud og torden til den nordlige del af Jylland, fra torsdag klokken 15 til 23. Foto: TV 2 Vejret

Skybrud defineres som en nedbørsmængde på over 15 millimeter på en halv time.

Derfor har TV 2 Vejret udsendt varsel om risiko for skybrud og torden for den nordlige del af Jylland gældende fra klokken 15 torsdag eftermiddag.

Måske også kraftige byger til de sydøstlige egne

Senere torsdag aften viser flere vejrmodeller, at der kan dannes byger, som igen kan blive kraftige og være med torden og lokale skybrud over den sydøstlige del af landet.

Risikoen er størst over det sydlige Fyn, Lolland-Falster og Sydsjælland.

Fredag kan der igen komme kraftige byger i Jylland, inden et større uvejr kan ramme hele Danmark på lørdag.