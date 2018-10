Overvejer du ny hæk? Så er det nu, den skal plantes

De fleste haveejere er nok begyndt at trække indenfor, men der er stadig mange gode projekter at kaste sig over i haven. Skal der anlægges ny hæk, er det nu, den skal i jorden.

- Planterne har stoppet væksten nu. Når man får dem flyttet nu, har de hele vinteren til at finde sig til rette på det nye sted. Så er de klar til at gå i vækst, så snart det bliver forår, forklarer Lars Strarup fra Prima Færdighæk.

Indkig eller udsigt

TV 2 Vejret har besøgt Lars Strarup for at blive klogere på hække, og som det første skal man tage stilling til, hvor høj en hæk man har brug for.

- Det vigtige er at beslutte, hvilken størrelse plante man vil have, siger Lars Strarup.

Grundlæggende er det et spørgsmål om, hvorvidt man vil forhindre indkig, eller om man vil have en udsigt.

- Med den store plante er man godt dækket af og har et privatliv fra dag 1, lyder det fra Lars Strarup.

Vælger man den høje plante, får man også et godt rodnet med og dermed en plante, som har nemt ved at etablere sig.

Når man køber planter til en hæk, bør de komme i jorden senest to døgn efter man har fået dem. Foto: TV2 VEJRET

Og så er der det med hæktypen. Selvom der er mange typer hæk at vælge imellem, er det store spørgsmål for de fleste: liguster eller bøg?

- Der er den store forskel, at ligusteren har de grønne blade hele året, mens bøgen er grøn om sommeren og står med det visne løv om vinteren, fortæller Lars Strarup.

Jordklump eller frie rødder

Hækkeplanterne kan fås med en jordklump om rødderne eller frie rødder, men det er under alle omstændigheder vigtigt, at planten er beskyttet, så rødderne ikke tørrer ud, inden planten igen kommer i jorden.

Planterne bør i jorden senest to døgn, efter man har fået dem.

Når man køber hækkeplanter, som er blevet klippet i opvæksten, skal man være opmærksom på, at planterne er klippet på to sider ligesom hjemme i haven. Det betyder, at de skal plantes med de uklippede sider ind mod hinanden igen for at give den mest harmoniske vækst.