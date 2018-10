Over 24 grader: Sommerlig varme over Danmark slår flere rekorder

Sommerlig varme har lørdag for alvor ramt Danmark med temperaturer over 24 grader.

Det er helt usædvanligt høje temperaturer for årstiden, og lørdagen igennem er der flere steder i landet sat nye standarder for hvor varmt det kan blive så sent på året.

Lørdag eftermiddag stod det klart at den regulære sommervarme over Danmark, for alvor har skrevet sig ind i historiebøgerne. Ved DMI's officielle vejrstation i Store Jyndevad, ved den dansk-tyske grænse, nåede temperaturen lidt i 16 op på hele 24,3 graders varme - og så varmt har det aldrig før været på denne tid af året.

Dermed blev den tidligere rekord på 23,5 grader målt den 16. oktober 1949 slået med hele 0,8 grader, og ikke nok med det - kun én gang før er der målt en højere temperatur i årets tiende måned end tilfældet var det lørdag.

Ny varmerekord

Ikke kun på landsplan er der sat nye grænser for oktobervarmen midt i måneden. Også på Bornholm, har varmen i bogstaveligste forstand nået nye højder.

På Hammer Odde viste termometret allerede lidt efter middag hele 23,4 grader.

Det er ny varmerekord for Hammerodde i oktober måned, hvor rekorden indtil i dag lød på 23,1 grader målt 4. oktober 1985.

Det er helt usædvanligt, at en oktobers rekordtemperatur måles så sent som den 13. i måneden.

Også i Vestervigi Thy, hvor der er målt temperaturer hver dag siden 1873, har lørdagens oktobervarme sat sig et eftertrykkeligt spor. Med 21,3 graders varme er det kun to gange før sket, at det har været varmere i oktober - men det var den 1. og 2. oktober 2011 - og altså langt tidligere på måneden.

23 grader mange steder og seneste løvfaldssommer siden 1873

Det er ikke kun i det sydlige Jylland, samt på Bornholm, at det har været særdeles varmt. Mange steder har termometeret rundet 23 grader. Blandt andet i Karup i Midtjylland, hvor temperaturen på den jyske hede toppede med 23,9 graders varme.

På Sjælland blev Holbæk det varmeste sted med 23,3 grader, mens der i Årslev på Fyn blev målt 23,2 grader som højeste temperatur. Endelig nåede temperaturen ved Abed tæt på Maribo på Lolland op på 22,9 graders sommervarme.

Højeste temperaturer lørdag den 13. oktober 2018. I Østjylland sneg termometret sig flere steder op på 22 grader. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Dermed har vi for tredje dag i træk haft 20 grader eller derover. Sker det efter jævndøgn, kalder vi det løvfaldssommer.

Vi har lørdag således løvfaldssommer over Danmark, som er den seneste siden målingerne begyndte i 1873.

Ifølge TV 2 VEJRETs oplysninger er den seneste løvfaldssommer indtil i dag indtruffet fra 10. til 12. oktober. Det var helt tilbage i 1921, hvor temperaturen i Tønder tre dage i træk nåede over 20 grader.

Næstvarmeste oktoberdag nogensinde

Med lørdagens 24,3 graders varme, så er der for alvor sat en ny, tyk streg under hvor varmt det kan blive midt i årets anden efterårsmåned. Selv hvis man ser på måneden som helhed, så er der kun én gang før indtruffet en højere temperatur end lørdagens.

Det skete for syv år siden, den 1. oktober 2011, hvor temperaturen - også i Store Jyndevad - nåede 26,9 grader og gav os den seneste sommerdag i dansk vejrhistorie. Det er dog omtrent ligeså ekstremt at opleve mere end 24 graders varme den 13. oktober som at opleve knap 27 graders varme den 1. oktober.