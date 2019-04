Over 20 grader på årets hidtil varmeste dag

Timingen kan næsten ikke være mere perfekt. I hele påskeferien har solen skinnet fra en stort set skyfri himmel, og trods kolde nætter har påsken indtil videre været varm og solrig.

Påskedag blev den foreløbige kulmination på det gode påskevejr, da temperaturen hele tre steder i landet steg til over 20 graders varme.

Den højeste temperatur blev målt i Isenvad i Midtjylland, hvor termometret søndag eftermiddag viste 21,1 graders sommerlig varme.

Det er den højeste temperatur, der er målt i Danmark endnu i år og overgår dermed de 20,1 grader, der blev målt både 7. og 19. april.

På Frederiksberg i København blev der målt 20,4 grader, mens temperaturen i Tirstrup på Djursland steg til 20,1 graders varme.

I Store Jyndevad ved den dansk-tyske grænse nåede temperaturen lige akkurat 20 graders varme søndag eftermiddag.

I Tirstrup på Djursland nåede temperaturen søndag op på 20,1 graders varme. Foto: TV 2 Vejret

Udover at være den foreløbigt varmeste dag i 2019, så er de sommerlige temperaturer påskedag også de højeste temperaturer, der er målt i Danmark i mere end seks måneder.

I forbindelse med den ekstreme løvfaldssommer i midten af oktober i fjor oplevede vi hele syv dage i træk med temperaturer på mindst 20 grader.

Dagens temperatur er dermed den højeste siden 16. oktober, hvor der blev målt 21,2 graders varme i Sjælsmark i Nordsjælland.

De kommende dage kan temperaturen igen nå 20 grader – eller måske 22 torsdag, inden køligere luft formentlig nærmer sig Danmark fra vest i ugens løb.

VIDEO: Jorden er allerede lige så tør, som den plejer at være i juni, og det går udover landmænd, der allerede nu må finde vandingsmaskiner frem for at sikre deres afgrøder. Videoen er fra 18. april 2019.