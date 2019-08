Onsdag byder på tordenbyger mange steder - og måske også hagl

Nogle elsker lyn og torden, andre er bange for det. Onsdag vil man, om man kan lide det eller ej, høre torden mange steder.

Mange og kraftige byger vil nemlig optræde over Danmark. Nogle steder vil bygerne være ledsaget af torden og andre steder måske også hagl.

De mest kraftige byger vil antageligt optræde i den nordlige del af Jylland, men der vil også komme kraftige byger over de øvrige landsdele.

Prognose onsdag klokken 13. En linje af byger over Jylland bevæger sig mod øst. Prognosen viser desuden kraftige byger over Sydsjælland, Lolland og Falster. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Vindstød og intens regn

Et lavtryk i Nordsøen sender køligere luft ind mod Danmark, hvilket både vil sende nedbør ind over Danmark fra vest, og få byger til at blive dannet over land.

En kraftig bygelinje bevæger sig over Danmark og giver kraftige byger som lokalt vil være med hagl og torden. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

En stor del af bygerne dannes på en linje, men både før og efter denne bygelinje vil der også være plads til lidt eller nogen sol.

Termometrene når op mellem 18 og 23 grader, og vinden vil være meget stødende i forbindelse med bygerne.

Forventet regn i bygerne i løbet af onsdagen. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

De seneste prognoser peger også på risiko for skybrud, men der er endnu ikke opsat et varsel. Det bliver gjort, når vi er mere sikre på placeringen af bygerne.

Der er af samme grund også stor usikkerhed i mængden af regn. Nedenstående er et bud ud fra de seneste prognoser.