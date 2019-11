Omstridt læge må fortsætte med at omskære børn

Den omdiskuterede omskæringslæge Said El-Batran må fortsætte med at omskære børn i Danmark.

Det er netop kommet frem ved retten i Odense, skriver Avisen Danmark.

Dermed har retten besluttet ikke at give myndighederne medhold i sagen, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har forsøgt at fratage Said El-Batran retten.

Retten i Odense bekræfter overfor TV 2, at sagen er blevet afvist.

Lægen fik i 2016 forbud mod at foretage sine behandlinger, efter at det kom frem, at han blandt andet havde omskåret drenge under uhygiejniske forhold.

Men siden februar i år har han igen omskåret drenge i en klinik i Aarhus, efter at et toårigt forbud blev ophævet. Det skriver Avisen Danmark.

Fejl gav ham lov til at omskære

Styrelsen for Patientsikkerhed har argumenteret for, at lægen er til fare for patienters sikkerhed, og ifølge styrelsen er det en decideret fejl, at han igen kunne omskære børn.

Det kom ifølge Avisen Danmark frem på et retsmøde 22. oktober, hvor styrelsen argumenterede for at genindføre forbuddet - denne gang for bestandig.

Fejlen opstod, ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, da det toårige forbud stod til at udløbe.

Styrelsen stævnede Said El-Batran for at få forbuddet opretholdt, indtil en domstol kunne tage stilling til, om det skulle gøres permanent.

Men det havde en medarbejder i styrelsen enten misforstået eller ikke fået at vide. Så i stedet skrev medarbejderen til Said El-Batran og oplyste, at forbuddet var bortfaldet.

Bordet fanger, så det har ikke været muligt at omgøre den beslutning, der blev meddelt til kirurgen. Det har Kent Kristensen, lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, forklaret til TV 2.

Har rettet op

Selv har Said El-Batran oplyst, at han har medvirket til omskæring af op mod 90 drenge siden februar.

Til TV 2 har han fortalt, at han har rettet op på de hygiejneforhold, som han tidligere har fået kritik for. Blandt andet at der ikke var "forsvarlig adgang" til håndvask og rindende vand på klinikken.

Said El-Batran har siden 2001 foretaget rituelle omskæringer af drengebørn i Danmark. Det har ført til en række klagesager, indberetninger og kritik fra myndighederne.

Han har tidligere været sat under skærpet tilsyn og måtte i 2011 stoppe som overlæge på Aabenraa Sygehus, efter at han fire gange havde fået kritik af patientombuddet. Siden blev han også indberettet af kommuner og læger i Esbjerg, Viborg og Kerteminde for mangelfulde behandlinger.

Da han i 2016 blev frataget retten til at omskære, vurderede myndighederne, at han var til fare for patienternes sikkerhed.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har kaldt det problematisk, at El-Batran har fortsat sin gerning, da det er ”fundamentalt, at vi skal have tillid til vores sundhedsfaglige personer”.