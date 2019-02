Østjysk X-factor deltager kunne ikke holde tårerne tilbage

Han har drømt om at være med, lige siden han så den første sæson af 'X Factor' på tv-skærmen i hjemmet i Horsens.

To gange tidligere har han forsøgt sig – i sæson 7 og 8 – men han er aldrig nået så langt som nu.

Bootcampen er sidste stop inden liveprogrammerne, og her skal dommerne hver vælge deres tre live-deltagere. Derfor er der et ekstra pres på hos alle deltagerne – især hos 23-årige Kristian Kjærlund.

Han blev så rørt efter at have sunget foran Blachman, at tårerne trængte sig på. De kom frem, da han efterfølgende mødte 'X Factor'-værten Sofie Linde – og før han kendte sin videre skæbne i programmet.

Jeg har aldrig selvtillid nok til at tænke: "Jeg kan det her, så nu gør jeg det". Jeg har altid været enormt dårlig til at bedømme mig selv. Kristian Kjærlund, Horsens

- Det kom helt bag på mig. Jeg tror både, det var lettelse over, at det nu var gjort. En frustration over ikke at kunne gøre mere, og så at det i det øjeblik for alvor gik op for mig, hvor langt jeg var nået, siger han til TV 2.

Det pegede han også på som grunden til tårerne over for Sofie Linde.

- Erkendelsen af, at jeg rent faktisk er her. Det er først nu, at jeg har fået den.

Manglende selvtillid

For det var ikke en selvfølge for Kristian Kjærlund, at han skulle nå dertil. Den midtjyske deltager, der er i gang med en bachelor i idræt på Syddansk Universitet, kæmper nemlig med selvtilliden.

Han er kritisk, når det kommer til sine egne optrædener, og til sin audition i efteråret tænkte han, at det kunne gå begge veje.

- Jeg har aldrig selvtillid nok til at tænke: "Jeg kan det her, så nu gør jeg det". Jeg har altid været enormt dårlig til at bedømme mig selv, siger han.

Kristian blev rørt til tårer efter sin sang på Blachmans bootcamp, der i år foregår ved Hammershus på Bornholm. Foto: TV 2/BLU

Under sin skoletid har tårerne flere gange presset på midt under en fremlæggelse, og her har klassekammeraterne indimellem taget over.

- Jeg skal virkelig gøre mig umage for at pakke nerverne væk, hver gang jeg står foran mennesker og gør noget, siger Kristian Kjærlund.

Men det er anderledes med musikken. I det øjeblik han synger, træder de mange følelser i baggrunden.

- Jeg tror, det er fordi, det er noget, jeg oprigtigt gerne vil.

Stor drøm om at nå til liveshows

Kristian Kjærlund har da også fået masser af opbakning med på vejen.

Han gik fra sin audition med tre gange ja, ligesom han i podcasten 'X Factor - Dagen derpå' er blevet rost til skyerne for sin optræden til 5 Chair Challenge.Thomas Blachman har også fremhævet både Kristians stemme og hans fremtoning. Og lige præcis hans dommer er én, 'X Factor'-deltageren ser meget op til.

- Thomas har gennem tiden influeret mig og min smag rigtig meget. Hvorend han tager en deltager hen, tænker jeg altid: "Ej, det kan man også", siger Kristian, der har en stor drøm om at komme videre til liveshows.

Jeg havde været meget bekymret i forhold til at græde, fordi jeg ved, hvordan man selv reagerer, når man ser, at andre gør det gentagne gange. Så tænker man: 'Slap nu af'. Kristian Kjærlund, Horsens

- Det er det, jeg nærmest har fokuseret på at opnå i et halvt liv, siger han.

Ville ikke græde

Det er ikke første gang, at Kristian Kjærlund bliver rørt til tårer på tv. Det samme skete, da publikum rejste sig i en stående klapsalve efter hans sang til 5 Chair Challenge.

Men det kommer ikke som nogen overraskelse. Før 'X Factor' var han bevidst om, at følelserne måske ville overmande ham.

- Jeg havde været meget bekymret i forhold til at græde, fordi jeg ved, hvordan man selv reagerer, når man ser, at andre gør det gentagne gange. Så tænker man: "Slap nu af", siger han og fortsætter:

Den 23-årige sanger fra Horsens har flere gange kæmpet med at holde tårerne væk. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

- Jeg ville ønske, jeg kunne holde igen, for jeg tænkte, at jeg ville blive irriterende at se på. Men det formåede jeg så alligevel ikke.

Omstændighederne taget i betragtning, så tror jeg ikke, at jeg kunne have gjort det bedre. Kristian Kjærlund, Horsens

På bootcampen siger dommerne traditionelt ikke meget, når deltagerne har sunget. Men tårerne og selvkritikken til trods følte Kristian Kjærlund sig alligevel tilfreds med sin version af 'The Ballad of Mona Lisa' af Panic! At The Disco.

- Omstændighederne taget i betragtning, så tror jeg ikke, at jeg kunne have gjort det bedre, sagde han til Sofie Linde, da han havde sunget.

