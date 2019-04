Østjysk DF-profil: I mangler indhold i jeres røvkedelige liv

I 2013 konkluderede Vejdirektoratet, at der ikke var behov for en omfartsvej omkring den lille by Mariager i Nordjylland.

Samme melding lød fra formanden i Mariager Handel, da TV 2 forleden spurgte hende til behovet.

Og da TV 2 mandag i sidste uge lod kameraet rulle i 12 timer på torvet, kom der fire lastbiler og en skolebus forbi. Alle med ærinder.

Mon ikke bare I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv. Kim Christiansen, trafikordfører i Dansk Folkeparti

Det har siden fået mange danskere til at debattere på blandt andet TV 2 Nyhedernes facebookside, om det nu også giver mening med sådan en vej.

Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen har holdt fast i, at den 377 millioner kroner dyre vej er nødvendig. Mandag aften kom det til udtryk, da debattør og kommunikatør Anna Thygesen delte en video fra TV 2, som han kommenterede på.

- Hold kæft, hvor har alle I medløbere sat jer ind i sagen. Mon ikke bare I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv ... Den omfartsvej bliver en kæmpe gevinst for Mariager, men selvfølgelig ikke for alle SoMe-tosser der bare skal af med deres frustrationer over ikke at have drevet det til noget her i livet. Trods alt en stor hilsen til alle.

Kim Christiansen har siden slettet sit opslag på Facebook.

Blandt Mariagerfjords 29 byrådsmedlemmer er holdningen til omfartsvejen meget positiv. Kun enkelte sagde forleden, at de ikke ønskede vejen.

Kritikken af debatten i Danmark

Overfor TV 2 siger Kim Christiansen tirsdag, at han ikke har flere kommentarer til sagen generelt, da han fortsat ser TV 2s målinger som useriøse. Ifølge ham er vejen en god forretning, og den vil få en samfundsmæssig værdi.

Debatkulturen har taget en svinsk drejning. Kim Christiansen, trafikordfører i Dansk Folkeparti

Derimod mener han, at debatten i Danmark halter bagefter.

- Debatkulturen har taget en svinsk drejning. Folk sidder med udokumenterede sandheder fra pressen og sviner folk til. Og det har jeg reageret på, for jeg har også en grænse for, hvor meget jeg vil lade mig svine til på sociale medier.

- Det er useriøst, at man kan sidde i alle dele af landet og svine andre mennesker til – uden at have sat sig ind i sagen. Og det er det, jeg påpeger overfor Anna Thygesen, siger Kim Christiansen.

Spørger man Anna Thygesen, mener hun, at Kim Christiansen glemmer, at det handler om andre end beboerne i Mariager.

- Det undrer mig virkelig, at han ikke svarer på noget som helst. Hverken i jeres interview eller mit opslag. Det er meget arrogant, siger hun til TV 2.

Anna Thygesen er radiovært på Radio 24/7. Foto: Emil Hougaard

Anna Thygesen har 4700 venner og mere end 12.000 følgere på Facebook. Og det er formentlig derfor, at hendes opslag er nået ud til Kim Christiansen, siger hun.

- Det er jo ikke møntet på mig. Så det viser jo noget om det her fjendebillede, som DF ofte tegner. Det er ’eliten i København’ med et røvkedeligt arbejde, der ikke har styr på fakta.

- Det viser jo alt om ham. Jeg gør ikke mere ved det, men han skal ikke kalde sig selv for et offer, siger hun.

Stort flertal i byrådet

Torvet i Mariager er det område, som Kim Christiansen og transportminister Ole Birk Olesen (LA) har brugt som argument for at bygge vejen udenom Mariager.

Vejen er besluttet som en del af regeringen og Dansk Folkepartis nye infrastrukturforlig til 112 milliarder.

Forliget kommer blandt andet som følge af, at trængslen på de danske veje stiger år efter år. Senest har Vejdirektoratet opgjort, at trængsel i Danmark kostede 24 milliarder i 2016.

Forligsparterne har blandt andet vedtaget at igangsætte store projekter som den tredje Limfjordsforbindelse til 6,6 milliarder kroner og udvidelse af en række motorvejsstrækninger.

Men som en del af forliget har Dansk Folkeparti fået omfartsvejen i Mariager med i aftalen, hvortil der er afsat 377 millioner kroner.

Omfartsvejen ved Mariager er jo et ønske fra Dansk Folkeparti, og det er ikke en dårlig idé. Ole Birk Olesen, transportminister (LA)

Beslutningen om omfartsvejen har fået særlig meget opmærksomhed, fordi Kim Christiansen selv bor i nærheden af Mariager og driver en kro i byen. Overfor Radio24syv har politikeren forklaret, at den tunge trafik betød ødelagte tagrender og blomsterkrukker i byen, og at den udgjorde en sikkerhedsrisiko.

Fjordavisen i Mariager skriver da også, at et flertal af de 29 byrådsmedlemmer i Mariagerfjord kommune ved et byrådsmøde torsdag 28. marts var yderst positive overfor vejen. Kun enkelte var negative.

Emnet på byrådsmødet var rejst af byrådsmedlem Pia Adelsteen (DF), der er Kim Christiansens kone. Hun har tidligere afvist overfor Nordjyske, at hendes ageren er et forsøg på at skaffe opbakning til ham.

Et større problem

Selvom omfartsvejen i Mariager er en lille del af en stor plan, er den ifølge trafikforsker og lektor på Aalborg Universitet Harry Lahrmann et klassisk eksempel på det, han betegner som et stort problem i måden, de danske politikere aftaler etablering af nye veje på.

Kim Christiansen er gift med byrådsmedlemmet Pia Adelsteen (DF). Foto: Liselotte Sabroe

Selvom omfartsvejen i Mariager er en lille del af en stor plan, er den ifølge trafikforsker og lektor på Aalborg Universitet Harry Lahrmann ikke nødvendig.

- Det er lidt, som om politikerne sidder i et lukket lokale og spiller kort, når de laver de her aftaler. Det er fuldstændigt tilfældigt, hvad der sker. Det er et bunkebryllup af forskellige uovervejede og overvejede investeringer, som skal lokke ordførere med i forliget, siger Harry Lahrmann, der ikke mener, at der er valide argumenter for vejen - eller for, at Vejdirektoratets holdning skulle have ændret sig.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) mener fortsat, at argumenterne bag omfartsvejen er i orden. Han kalder det en ”udmærket ide, der vil spare trafikanterne nogle minutter”.

- Omfartsvejen ved Mariager er jo et ønske fra Dansk Folkeparti, og det er ikke en dårlig idé, siger han.

Kim Christiansens kommentar på Anna Thygesens Facebook-opslag er i løbet af tirsdag blevet slettet.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at få en kommentar fra Kim Christiansen.