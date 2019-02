Nyt varmepust på vej - nærmer os 146 år gammel varmerekord

Selv om skyer og dis søndag morgen ligger tungt over det meste af landet, kan man nogle steder i landet se frem til endnu en usædvanligt varm forårsagtig dag med temperaturer, der lokalt kan nå over 12 graders varme.

Det er tredje dag i træk, vi kan se frem til en februardag med temperaturer over 12 grader. Fredag viste termometeret på den varmeste dag så tidligt på året i 17 år på både Fyn og i Østjylland hele 12,7 grader, og lørdag nåede temperaturen i Nordsjælland op på 12,4 grader.

Opklaring breder sig op over Danmark fra syd

Søndag tager endnu et pust af varm luft tilløb til at blæse op over Danmark.

Den varme luft kommer sammen med en opklaring fra Nordtyskland op over den sydlige del af Jylland i løbet af dagen og breder sig herfra længere op gennem Jylland og måske også frem til dele af Fyn og Sydvestsjælland, hvor man har de bedste chancer for en solrig dag og temperaturer over 10 grader.

I resten af landet bliver det antageligt fortsat mest skyet vejr med temperaturer mellem seks og otte grader.

Prognose: Temperatur og skyer søndag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Over 12 graders varme i Sønderjylland

Søndagens absolut varmeste sted bliver i den sydlige og centrale del af Sønderjylland. Her vil den varme luft i solrigt vejr med en svag sydlig vind uhindret kunne blæse op fra Nordtyskland.

I den centrale og sydlige del af Sønderjylland får man mange steder mellem 10 og 12 graders varme, og i grænsegnene kan man lokalt nå over 12 graders varme, mens en søndagstur ned over grænsen kan få biltermometeret til at vise en grad eller to mere.

Prognose: Så varmt ventes det at blive søndag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Tæt på alle tiders varmeste dag så tidligt på året

Skulle en af DMI's officielle vejrstationer i Sønderjylland i løbet af søndagen nå op på 13 grader, nærmer vi os den højeste temperatur målt så tidligt på året i Dannmark siden 1873.

For at det kan ske, skal vi over de 13,3 grader, som blev målt i København så tidligt som den 2. februar 2002.

Uanset om vi når de 13,3 grader eller ej, er det usædvanlig varme for årstiden.

Med temperaturer over 12 grader er det ti grader varmere end normalt på denne tid af året. Den gennemsnitlige dagtemperatur i februar ligger på 2,2 grader, og de temperaturer vi kan nå søndag, er det man kan forvente at opleve på en helt normal dag i april.