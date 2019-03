Nyt stormlavtryk truer Danmark i weekenden

Det regnfulde og blæsende vejr fortsætter også i weekenden, hvor de seneste prognoser truer med, at et stormlavtryk kommer til at give os en blæsende søndag.

Efter fredagens regn og blæst vil et lavtryk over Atlanterhavet vest for Irland tage en bane ind over De Britiske Øer og herfra videre ind gennem Nordsøen med kurs mod Danmark.

Læs også Kraftig brand udløste falsk sirene-alarm i flere byer

Lavtrykket udvikler sig kraftigt, og de fleste prognoser er enige om, at det på sin vej hen over Nordsøen bliver et regulært stormlavtryk.

Usikkerhed om lavtrykkets bane

Usikkerheden ligger i lavtrykkets bane, hvor enkelte prognoser lader det bevæge sig mod Sydnorge, mens andre prognoser lader det passere tæt på Vendsyssel.

En nordlig bane vil blot lade lavtrykkets kraftigste vinde strejfe Danmark, mens en sydlig bane vil sende vindstød af stærk storm ind over især den nordlige del af Jylland.

Ifølge de seneste prognoser er det meget sandsynligt, at vi i løbet af søndagen får vindstød af stormstyrke flere steder i landet, og størst risiko for blæsende vejr vil der være i Nordjylland.

00:27 VIDEO: Se den østjyske vejrudsigt for de kommende fem døgn. Luk video

Kan give laveste lufttryk i 12 år

Stormlavtrykket forventes ifølge nogle prognoser at nå et lufttryk i sit center på under 966 hektopascal, og hen over Danmark vil barometeret i løbet af søndagen kunne vise et lufttryk omkring 970 hektopascal.

Sker det, er der udsigt til det laveste lufttryk over Danmark i marts i 12 år.

Under en rigtig forårsstorm den 18. marts 2007 nåede lufttrykket i Skagen dengang ned på 958,6 hektopascal.

Flere kraftige blæsevejr med vindstød op til stærk storm har i løbet af måneden foreløbigt givet os en usædvanligt blæsende marts.

Læs også Weekenden indledes med en smule forårssol

Vindstødene har med op til 30,2 meter per sekund været de kraftigste målt i marts i fem år, og den gennemsnitlige middelvind har på landsplan blæst med 5,9 meter per sekund i de første 14 dage af marts måned.

Det er den højeste gennemsnitlige middelvind målt i nogen marts måned siden 2003.