Nyt blæsevejr rammer Danmark søndag - bliver en atmosfærisk bombe

Vinden har knap nok lagt sig, før et nyt, kraftigt blæsevejr har sat kurs mod landet. Det er et lavtryk over De Britiske Øer, som det kommende døgn vil bevæge sig mod øst gennem Nordsøen og søndag ramme dele af Danmark med kraftig blæst.

Det er det kraftige lavtryk, som allerede lørdag giver regn til hele landet, der søndag vil påvirke vejret.

Allerede søndag formiddag blæser det op i den nordvestlige del af Jylland, og fra kort før middagstid vil vindstødene efterhånden kunne nå stormstyrke, mens middelvinden vil nå hård- eller stormende kuling.

Fortsætter en stor del af søndag

Den kraftige blæst bliver ikke en kortvarig affære, for blæsten vil fortsætte det meste af søndag eftermiddag, hvor der fra Ringkøbing Fjord og hele vejen langs vestkysten til Skagen kan forekomme vindstød af stormstyrke.

Senere søndag aften kan der også komme vindstød langs den sydlige del af den jyske vestkyst og Vadehavet, ligesom der efterhånden kan forekomme vindstød af stormstyrke over øerne i Kattegat.

Vindstød søndag klokken 13. Foto: TV 2 VEJRET

I resten af landet bliver det også blæsende, men her slipper man med vindstød af hård eller stormende kuling.

Bliver en atmosfærisk bombe

Lavtrykket, som vil give os meget blæsende søndagsvejr, er allerede nu under hurtig udvikling.

Klokken 1 natten til lørdag lå lavtrykket lige vest for Irland med et lufttryk på 994 hektopascal (hPa), og ifølge vejrmodellerne vil lufttrykket natten til søndag klokken 1 – præcis ét døgn senere – være faldet til til 966 hPa, en forskel på 28 hPa.

Det er så kraftig en lavtryksudvikling, at det betegnes som en såkaldt 'atmosfærisk bombe'. For at leve op til den betegnelse skal lufttrykket nemlig falde mindst 24 hektopascal på 24 timer.

Dette er også kendt som en 'klasse 1 Bergeron', opkaldt efter den svenske meteorolog Tor Bergeron.

Søndagens kraftige blæsevejr skyldes et dybt lavtryk som søndag eftermiddag vil ligge over det allersydligste Norge. Foto: TV 2 VEJRET

På vores breddegrader er 'atmosfæriske bomber' tegn på lavtryksudviklinger, der sagtens kan give storm eller endog orkan, og i sjældne tilfælde kan lavtrykkene udvikle sig med hele 48 hPa på 24 timer – hvilket altså er en 'klasse 2 Bergeron'. "Vores" decemberorkan i 1999 udviklede sig netop 48 hPa på 24 timer.

SÅDAN BENÆVNES VINDSTYRKEN I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala. Orkan: >32,6 m/s

Stærk storm: 28,5-32,6 m/s

Storm: 24,5-28,4 m/s

Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s

Hård kuling: 17,2-20,7 m/s

Kuling: 13,9-17,1 m/s

Hård vind: 10,8-13,8 m/s

Frisk vind: 8,0-10,7 m/s

Jævn vind: 5,5-7,9 m/s

Let vind: 3,4-5,4 m/s

Svag vind: 1,6-3,3 m/s

Næsten stille: 0,3-1,5 m/s

Stille: <0,3 m/s Se mere

Kommer to dage efter martsstorm

Søndagens kraftige blæsevejr rammer blot to døgn efter, at der for første gang i otte år blev målt storm i marts.

Det skete, da Røsnæs på det vestlige Sjælland fredag aften målte en middelvind på 24,5 meter per sekund, hvilket akkurat er grænsen for storm. Samme sted blev der målt vindstød af stærk storm med 29,5 meter per sekund.

Derudover har det været en særdeles blæsende marts. Hele fem forskellige dage, har der været målt middelvind af stormende kuling, og to gange (udover fredag) har der været målt vindstød af stærk storm.

Vindstødene har med op til 30,2 meter per sekund været de kraftigste målt i marts i fem år, og den gennemsnitlige middelvind har på landsplan blæst med 5,9 meter per sekund i de første 14 dage af marts måned.

Det er den højeste gennemsnitlige middelvind målt i nogen marts måned siden 2003.